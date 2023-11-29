Компания Yeastar представила решение для межрегионального восстановления связи предприятия после отказов

Компания Yeastar, ведущий мировой поставщик объединенных систем связи, представила свое решение для восстановления после отказов для программного обеспечения телефонной системы серии P, которое даст предприятиям межрегиональную избыточность для непрерывной связи даже в случае непредвиденных катастроф.

Решение компании Yeastar для восстановления после отказа, в котором реализован подход «активная система \ система в ждущем режиме», дополненное защищенной встроенной службой SD-WAN (программно-определяемая глобальная компьютерная сеть), позволяет развертывать резервную копию учрежденческой АТС в другом месте или в удаленной сети. Эта архитектура поддерживает репликацию данных в режиме реального времени, автоматическое обнаружение отказов и незаметное переключение при отказе на резервные ресурсы. Если рабочий сервер становится недоступен, вызовы и данные быстро переводятся с основного узла на дополнительный.

Особенно полезное в случае стихийных бедствий и крупномасштабных аварий решение для восстановления после отказов может работать параллельно с другой функцией обеспечения высокой доступности, «горячим» резервированием, которая позволяет преодолеть отказ сервера или выход из строя аппаратных средств. В рамках комплексного и высоконадежного плана обеспечения непрерывности бизнеса предприятия могут развернуть локальное «горячее» резервирование и межрегиональное восстановление после отказов одновременно.

«Новое решение для восстановления после отказов придает предприятиям уверенность в том, что их инфраструктура связи всегда будет работать независимо от обстоятельств, — сказал Принс Цай (Prince Cai), вице-президент Yeastar. — Оно дополнительно укрепляет нашу способность удовлетворить разнообразные потребности предприятий по всему миру».

Предприятиям, которым требуется повышенная надежность, безопасность и совместимость с существующей инфраструктурой,программное обеспечение системы серии P позволяет обеспечить голосовой и видеосвязью, групповыми чатами и т. д. на единой платформе до 10 000 пользователей, находящихся в различных местах, а также обеспечивает их передовым решением колл-центра и многоканальной службой обмена сообщениями для дополнительного удобства клиентов. Это решение не только обеспечивает высокую доступность, но также включает многоуровневые меры безопасности, от проверки подлинности и контроля доступа до шифрования данных и защиты сети.