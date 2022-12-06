Компания YuanTech Solar получила сертификаты IEC 61215 и IEC 61730 от TÜV SÜD

Компания YuanTech Solar, новый производитель на китайском рынке фотоэлектрических элементов, получила сертификаты IEC 61215 и IEC 61730 от TÜV SÜD, авторитетного международного независимого органа по испытаниям и сертификации. Это означает, что фотоэлектрические модули серии TOPCon/PERC, выпускаемые компанией YuanTech Solar, прошли все испытания, предусмотренные согласно стандарту IEC 61215 по мощности фотоэлектрических модулей и согласно стандарту IEC 61730 по безопасности, и YuanTech Solar теперь обладает необходимыми знаками отличия для вывода своей продукции на международные рынки.

YuanTech Solar Receives IEC Certification from TÜV SÜD

Будучи новым ориентированным на рынок брендом фотоэлектрических элементов, компания YuanTech Solar выбрала в качестве своей основной технологии новое поколение TOPCon n-типа. С момента ввода в эксплуатацию своего первого завода мощностью 3 ГВт компания разработала модули из 54 ячеек, пригодные для использования в жилых помещениях, и модули из 72 ячеек для крыш промышленно-коммерческих помещений и коммунальных проектов. Модули TOPCon на основе пластин M10 с использованием передовых модульных технологий, включая многолинейную, половинчатую, неразрушающую резку и интеллектуальное соединение, обладают выдающимися преимуществами в плане эффективности, деградации, температурного коэффициента и LCOE, обеспечивая при этом надлежащую защиту от воздействия экстремальных условий, таких как соляной туман, песок, пыль и аммиак. Мощность модулей варьируется от 400 до 575 Вт, а КПК достигает 22,3%. Модули поставляются с 30-летней гарантией на линейную мощность, с деградацией менее 1% за первый год и годовой деградацией менее 0,4%.

Генеральный директор компании YuanTech Solar г-н Се Цзянь (Xie Jian) заявил, что в конкурентной фотоэлектрической отрасли признание со стороны авторитетного стороннего сертификационного органа на начальном этапе является большим стимулом для развития компании. В перспективе компания продолжит придерживаться своего рыночно-ориентированного подхода и ускорит внедрение новых технологий для массового производства, чтобы и дальше поставлять клиентам высокопроизводительные и высоконадежные модули, отвечающие ожиданиям рынка.