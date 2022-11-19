Компания Yutong поддержит важнейшее международное футбольное мероприятие в Катаре

Мир
19 ноября 2022

Компания Yutong Bus (далее — «Компания»), ведущий мировой производитель электрических автобусов, совместно с официальным перевозчиком данного мероприятия, компанией Mowasalat, раскрыла подробности своего универсального транспортного решения для предстоящего Чемпионат мира по футболу в Катаре. 

1500 автобусов компании Yutong будут обслуживать эту ближневосточную страну во время всемирного футбольного праздника, который начнется в конце этого месяца. Из них 888 электробусов на аккумуляторах будут обеспечивать общественный транспорт и трансфер между местами проведения матчей для официальных лиц, журналистов и болельщиков из разных стран.

«Наша компания работала над стратегией электрификации транспорта на протяжении последних четырех лет, и этот проект стал первым в своем роде, — заявила г-жа Рафах (Rafah), представитель компании Mowasalat. — Мы благодарим команду техобслуживания компании Yutong за их поддержку в течение последних нескольких месяцев и с нетерпением ждем успехов, которые принесет следующий месяц и последующие годы».

Этот заказ на автобусы стал крупнейшим зарубежным заказом автобусной компании Yutong на сегодняшний день и переломным моментом для нее на мировой арене. Для обеспечения бесперебойного и устойчивого транспортного сообщения с местными партнерами компания Yutong сформировала большую команду техобслуживания из 126 человек, чтобы все прошло гладко во время мероприятия.

«Благодаря нашему техобслуживанию мы гарантируем отсутствие поломок и претензий со стороны футбольных болельщиков, которые приедут в Катар, — заявил заместитель генерального директора компании Yutong Qatar Ган Шаоин (Gan Shaoying). — 888 электробусов компании Yutong обеспечат экологически чистые перевозки во время крупнейшего в мире футбольного события, а команда техобслуживания компании Yutong Qatar готова обеспечить болельщикам со всего мира беспрецедентную возможность ездить на экологически чистом транспорте».

Команда техобслуживания Yutong Qatar в рамках мероприятия запустит единый сервис для всех своих автобусов и маршрутов, который будет включать замену запчастей, полный осмотр транспортных средств, ежедневные выборочные проверки, поиск и устранение неисправностей, оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации, а также другие аспекты обслуживания. Компания провела пробную эксплуатацию электробусов совместно с клиентом с учетом четкого понимания сценариев эксплуатации.

Компания Yutong Qatar уже обеспечила наличие на складе всех деталей и запчастей, необходимых для технического обслуживания транспортных средств, а также для профилактических проверок. Было проведено обучение для более чем 2000 водителей, а также специальные занятия по быстрому техническому обслуживанию аккумуляторных электробусов.

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