Компания Yutong заняла первое место на европейском рынке электробусов в 2022 году

Компания Yutong Bus, являющаяся одним из ведущих мировых производителей электробусов, в прошлом году лидировала в продажах электробусов в Европе благодаря своим высококачественным транспортным средствам.

Yutong заняла первое место в рейтинге консалтинговой компании Chatrou CME Solutions Europe, продав 479 автобусов в Европе в 2022 году. Это первое место укрепляет позиции Yutong как серьезного игрока в сверхконкурентной китайской индустрии электробусов.

Согласно данным Chatrou CME Solutions, рыночная доля автобусов с нулевым уровнем выбросов в европейских городах достигла 30%. Эта голландская консалтинговая компания уже давно отслеживает изменения и тенденции на рынке коммерческих транспортных средств на новых энергоносителях, став авторитетом в вопросах индустрии электробусов в Европе.

В 2022 году объем продаж Yutong в Европе вырос на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как ее доля на рынке выросла с 9,2% в 2021 году до 11,5% в 2022 году, что свидетельствует о качестве поставляемой на рынок продукции. Компания Yutong продает свою продукцию по всему миру. В отчете указано, что Yutong вышла на европейский рынок в 2018 году и в общей сложности экспортировала более 2200 единиц продукции, охватив более 15 стран, а именно: Польшу, Данию, Францию, Финляндию, Норвегию, Великобританию, Италию, Испанию, Португалию, Болгарию, Исландию и т. д.

Спрос в Европе на автобусы с нулевым уровнем выбросов продолжает расти вместе с ростом потребности в автобусах с гибридным двигателем, на природном газе и на альтернативных источниках энергии, в дополнение к чисто электрическим. Китайские автобусы играют все более важную роль в экологизации общественного транспорта в Европе.

Способствуя успеху компании, Yutong активно продвигает свое превращение из производителя автобусов в поставщика экологически безопасных средств передвижения. Европейские страны сознательно поощряют идею общественного транспорта с нулевым уровнем выбросов, что делает модель компании Yutong «Продукт + услуга» очевидным выбором при закупке транспортных средств и решений в области обеспечения мобильности для европейского рынка.

2022 год был очень успешным годом для рынка новых энергоносителей во всем мире, и Yutong смогла укрепить свою репутацию с точки зрения продуктов, услуг, решений и технологий. Стремление компании к интернационализации открыло значительные возможности для неуклонного расширения своего зарубежного присутствия.

Помимо Европы, автобусы на новых энергоносителях от Yutong Bus используются в более чем 20 странах и регионах по всему миру, обеспечивая хорошую работу в Катаре, Мексике, Чили, Сингапуре, Австралии и других странах, а также развивая экологичный общественный транспорт.