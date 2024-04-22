Композитные материалы древних: правда или вымысел?

Существовали ли нанотехнологии до нашей эры? В социальных сетях ряд пабликов уверенно отвечают «да». Одним из примеров подобных феноменов авторы считают асбестовую керамику с острова Корсика, которую датируют V — I веками до н.э. Согласно тексту, древние жители солнечных средиземноморских земель смешивали глину и асбестовые волокна в пропорции 3 к 1, затем обжигали при низкой температуре и получали изделие с асбестовыми волокнами 20 нм в диаметре, армирующими структуру горшка.

Действительно, факты применения асбеста в производстве посуды известны в Европе еще со второй половины II тыс. до н.э. На территории Финляндии и Карелии так называемая «культура асбестовой керамики» показывает широкое распространение, что подтверждено многочисленными находками. Мы достоверно не знаем, использовали ли асбестовое волокно для армирования посуды, или же для её украшения, но, тем не менее, его применяли. В Средиземноморье в Античности асбест также был известен — достаточно сказать, что на Кипре работали шахты, добывавшие редкий «горный лен» для богатых римлян.

Впрочем, важно отметить, что в тот период асбест был диковинкой, который использовали, прежде всего, для демонстрации власти и богатства, престижным элементом, но никак не подобием современного производства. На Корсике, между тем, действительно были найдены фрагменты асбестовой керамики. Впрочем, они относились к XIX веку и, скорее всего, применялись при изготовлении золотых украшений в качестве тигля. Следы цианида на стенках сосудов говорят исследователям о цианировании золота — гидрометаллическом способе добычи ценного металла из низкосортной руды. Об этом пишут в своем исследовании Филипп Коломбан и Александр Кременович. Их находки происходят из местечка Кап-Корс, и представляют собой полноценный матричный композит из глины, хризотилового и амфиболового (крокодилит) волокна. Кстати, он был обожжен при высокой температуре (более 800°С), так что часть хризотила превратилась в форстерит.

Как итог, высказывание, массово распространяемое в социальных сетях стоит поставить под сомнение. Без ссылки на научное исследование и описания археологических находок, «культура асбестовой керамики» из Средиземноморского региона представляет собой довольно смелое допущение, граничащее с фантазией. На данный момент в распоряжении ученых более чем достаточно доказательств знакомства человечества с асбестом на протяжении тысячелетий. Он был в неолите, античности, Средневековье, Новом Времени, на заре промышленной революции и в развитом производстве современной эпохи. «Горный лен» знали Плиний Старший, Карл Великий, Бенджамин Франклин, Петр I и Сталин. Сегодня из него производят более 300 видов промышленных материалов, которые мы встречаем каждый день на улицах наших городов.