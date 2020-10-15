Концерн «НТС» и НИИ «Прогресс» договорились о совместном производстве радиоэлектроники

Концерн «НТС» и НИИМА «Прогресс» создали технологический альянс, специализирующийся на разработке транспортно-навигационных решений с высоким экспортным потенциалом. Компании концерна и инженеры НИИ объединили усилия по разработке и производству высокотехнологичного навигационного, телекоммуникационного и телематического оборудования для логистической и транспортной отраслей.

Договор о сотрудничестве подписали Компания «М-Телематика» (ООО «МосОблТелематика», входит в концерн «Национальные телематические системы») и «Научно-Исследовательский Институт Микроэлектронной Аппаратуры «Прогресс» (НИИМА «Прогресс»). Стороны планируют проводить совместные исследования, вести инженерную разработку, наладить производство оборудования и привлекать перспективных специалистов.

«М-Телематика» уже на первом этапе интегрирует лучшие наработки НИИМА «Прогресс» в свои продукты. В дальнейшем участники технологического альянса намерены проводить совместные научные исследования и наладить производство нескольких семейств радиоэлектронного оборудования, которые будут использоваться для развертывания телекоммуникационных и навигационных сервисов, в инфраструктуре интеллектуальных транспортных систем и решениях платности, а также при беспилотных перевозках и для развития транспортно-логистических цифровых платформ. Созданная на основе российской компонентной базы, независимая от импортных модулей, совместная продукция будет иметь высокие характеристики. По отдельным показателям новые отечественные разработки будут превосходить зарубежные аналоги.

Геннадий Купинский, генеральный директор «М-Телематика»:

«НИИ «Прогресс» – ведущий российский центр по разработке специализированной микроэлектронной элементной базы. Напомню, что еще в 1994 г. это предприятие первым в России освоило проектирование передовых интегральных микросхем СБИС на основе субмикронных технологий, за что получило золотую медаль выставки «Эврика» в Брюсселе. Наши совместные компетенции и исследования позволяют сделать российское радиоэлектронное оборудование еще более конкурентным не только на внутреннем, но и на международных рынках».

Захар Кондрашов, генеральный директор «НИИМА «Прогресс»:

«Наше предприятие обеспечивает полный комплекс услуг в области разработки и изготовления опытных образцов многофункциональных и высокотехнологичных интегральных микросхем. Сотрудничество с компанией «М-Телематика» позволит нам еще более динамично развиваться в области выпуска компонентов для навигационных и телекоммуникационных радиоэлектронных изделий, выполняя задачи по импортозамещению в этой сфере и обеспечению качества изготовления современной электронной компонентной базы и радиоэлектронной аппаратуры».

Справка:

«М-Телематика» (ООО «МосОблТелематика») входит в концерн «Национальные телематические системы», компания была создана с целью разработки и производства высокотехнологичной радиоэлектронной продукции для телекоммуникационной, автомобильной и других отраслей экономики. «М-Телематика» обеспечивает полный цикл проектирования и выпуска сложных изделий электроники, которые осуществляются на современных производственных мощностях в Раменском районе Московской области.

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры «Прогресс» (АО «НИИМА «Прогресс») — ведущий дизайн-центр Российской Федерации по разработке специализированной микроэлектронной элементной базы, участник и головной исполнитель по ряду государственных программ, межотраслевой центр проектирования СБИС типа «Система на Кристалле», разработчик и производитель ГЛОНАСС/GPS навигационных приемников, микроэлектронной аппаратуры.