20 ноября в медиакластере «Сколково» в рамках фестиваля «Нейрофест 2026» состоялась экспертная сессия «Выйти за рамку: как рождается иммерсивная среда». Одним из спикеров мероприятия стала Майя Розина, директор по развитию компании ОТКРЫТИЕ. Она представила комплексный взгляд на то, как современные технологии превращают музей в живое пространство для диалога.

В своем выступлении Майя Розина рассказала не об отдельных инсталляциях, а о целостной системе музея Юрия Никулина в Москве. По ее словам, задача команды заключалась в создании среды, где каждый элемент работает на погружение в историю великого артиста.

Спикер привела несколько примеров. Инсталляция «Ожившие рисунки» позволяет посетителям управлять карикатурами Никулина с помощью движений тела, превращая зрителя из наблюдателя в соавтора. В зоне кино работает локальная нейросеть «Звонок Никулину»: она обучена на архивах интервью и отвечает на вопросы посетителей голосом артиста. Кроме того, в музее созданы арт-терапевтические зоны («Нейрографика» и «Танец цветов»), а также AR-фотозона, где снимки посетителей становятся частицей общего цифрового портрета на «Стене Доброты».

«Иммерсивность — это не просто набор интерактивных экранов. Это когда человек уходит из музея с чувством, что он прикоснулся к чему-то важному и оставил там часть себя. Технологии здесь — проводник, а главное в смысле и уважении к памяти», — отметила Майя Розина.

Фестиваль «Нейрофест-2026» организован АНО «Ленинка Арт» при поддержке Министерства культуры РФ и Президентского фонда культурных инициатив. В программе — дискуссии о влиянии ИИ на музеи, кино и творческие профессии, а также выставка ИИ-решений и промпт-батлы.