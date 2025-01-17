Концерт «НАШИ. За Россию-матушку!»: грандиозное патриотическое мероприятие пройдет в Москве 23 февраля

Культура
17 января 2025

«НАШИ. За Россию-матушку!». В День защитника Отечества на ведущей спортивной арене Москвы пройдет грандиозный патриотический концерт

В преддверии празднования 80-летия со дня Великой Победы, а также ко Дню защитника Отечества 23 февраля 2025 года в Москве в многофункциональном спортивном комплексе «ЦСКА Арена» фондом ЦСКА при поддержке АНО «НАШИ» и генеральным партнером компанией АПРИ будет проведена грандиозная благотворительная патриотическо-культурная акция – большой праздничный концерт «НАШИ. За Россию-Матушку!».
 Александр Кравцов, вице-президент фонда ЦСКА:
 Социальная ткань Российской Федерации, даже по утверждению наших оппонентов, сегодня является прочнейшей в мире. Мы – страна, цивилизация, мы выступаем за нормальность, моральность и реальность. У нас особая миссия, мы победили фашизм во Второй мировой войне, мы его победим и сейчас. Этот благотворительный концерт для поддержки наших ребят, которые участвуют в СВО, это память к 80-летию Победы, этот концерт за Россию-матушку!

Так уж сложилось, что 23 февраля для нашей Родины – особая, знаковая дата.

Ратный подвиг наших бойцов на Донбассе и Новороссии, как и восемь десятилетий назад, вдохновляет и в очередной раз доказывает, что Россия – великая страна, твердо и неуклонно отстаивающая свою независимость и суверенитет, право русских людей жить свободно на своей земле.

По словам режиссера-постановщика концертной программы Александра Шувалова и исполнительного продюсера шоу Орешкина Кирилла, концерт «Наши. За Россию-матушку!» представляет собой «не просто очередное представление и выступление известных артистов. Он задумывается как трогательное патриотическое мероприятие, погружающее зрителей в живую историю нашей страны, ее борьбы с неонацизмом».

На «ЦСКА Арене» выступят Николай Басков, Илья Резник, Валерия, Григорий Лепс, Денис Майданов, Александр Буйнов, Зара, Слава Благов, Радион Газманов. И многие другие молодые и маститые исполнители, которые откликнулись на предложение поддержать наших защитников и их семьи на этом грандиозном мероприятии.

Все музыкальное сопровождение выполняется Образцово-показательным оркестром войск национальной гвардии Российской Федерации под руководством полковника Азата Шахмухаметова. А ведущими концерта будут Руслан Осташко и Екатерина Гусева.

Кроме того, со сцены будут прочитаны письма наших защитников с передовой, прозвучат голоса детей, отправляющих приветы своим родителям на линию фронта, будут озвучены воспоминания героев СВО.

Концерт для приглашенных зрителей исключительно бесплатный и проводится с целью сплочения патриотического духа граждан России, поддержания культурного кода нашей Родины и выбранного курса внутренней и внешней политики нашего президента Владимира Владимировича Путина.

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