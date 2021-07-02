Кондратьев: из-за вакцинных сертификатов туристы отменили 10% брони на Кубани

Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, специалисты туристической отрасли региона проанализировали ситуацию с сокращением количества отдыхающих после того, как власти Кубани ввели дополнительные противоэпидемические ограничения для въезжающих туристов. Отток составил 10%. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора.

Напомним, ранее по инициативе Вениамина Кондратьева была издана норма, согласно которой, объекты гостиничной инфраструктуры смогут принимать отдыхающих с 1 июля только при наличии отрицательного ПЦР-теста, а с 1 августа – только при наличии сертификата о вакцинации.

«По итогам общего анализа ситуации, сложившейся на туристическом рынке, мы видим, что отпускники пока что отменяют одно из десяти бронирований. То есть, отмена идет на уровне 10% от ранее забронированных гостиничных объектов. По факту, в этом году на наших курортах отдыхает гораздо больше людей, чем в 2020 году. Здоровье отдыхающих для нас – приоритет. Поэтому очень надеемся на понимание и ответственность туристов», – отметил Кондратьев.

После выхода губернаторского распоряжения об ужесточении эпидемических ограничений, ряд туроператоров спрогнозировал, что из-за новых правил размещения гостей произойдет значительный отток туристов из Краснодарского края. Так, в Ассоциации туроператоров России предположили, что ограничения могут снизить трафик отдыхающих на Кубани, минимум, на 50%. В августе процент отмены бронирований может достигнуть 75–80%.

Источник фото: kuban.aif.ru