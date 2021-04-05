Кондратьев: краевой бюджет должен собрать не менее 300 млрд рублей собственных доходов

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на очередной планерке, которая состоялась в понедельник, 5 апреля, одобрил проведение реконструкции кинотеатра «Аврора». Решение главы федерального субъекта стало логичным итогом социологического опроса, в рамках которого большинство горожан высказалось «за» реализацию этого проекта.

Кроме того, в ходе планерки Вениамин Кондратьев огласил амбициозную задачу, которая поставлена перед экономикой Кубани. Так, до конца 2021 года предполагается обеспечить поступление в краевой бюджет не менее 300 млрд рублей. Глава субъекта подчеркнул, результаты I квартала текущего года позволяют говорить о том, что экономика региона прошла восстановительный период и демонстрирует показатели даже лучше, чем в I квартале «допандемийного» 2020 года.

«Анализируя объем поступлений за I квартал текущего года, мы видим, что экономика демонстрирует устойчивость. Нам удалось за указанный период мобилизовать в казну края более 70 миллиардов рублей. Если сравнивать с аналогичным периодом 2020 года, это даже больше. То есть, можно уже говорить не только о восстановлении экономики, но даже о ее развитии. Перед нами стоит амбициозная задача – до конца года привлечь в региональный бюджет собственных доходов в объеме не менее 300 миллиардов рублей. Для этого каждый муниципалитет должен обеспечить поступления на уровне 105% от запланированных. Тогда новый рекорд будет достигнут», – сказал на планерке Кондратьев.