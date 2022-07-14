Кондратьев отметил важность моратория на строительство многоэтажек в Сочи

Как известно, в 2021 году кубанские власти наложили мораторий на возведение многоэтажных объектов в Сочи. По мнению экспертов, введение временного запрета на застройку территории просто необходимо для сохранения экосистемы курорта. Помимо этого, субтропический климат Сочи крайне важно сберечь для развития местного сельского хозяйства, подчеркнул губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Под застройку подобные территории ни в коем случае нельзя отдавать. Тут следует делать акценты на возрождение субтропического земледелия. Аграриям можно выращивать экзотические фрукты – фейхоа, хурму, киви. Также с учетом сочинской экосистемы тут можно развивать крупные чайные плантации, выращивать орешник. Таким образом, мы подчеркнем в масштабах всей страны уникальность курорта Сочи», – сказал Кондратьев.

Глава региона добавил, реализация масштабных жилищных проектов начала превращать Сочи из курортной зоны в гигантский спальный микрорайон. Как и в других городах края, в Сочи имеется нехватка мест в детсадах и школах, а инфраструктура не справляется с наплывом новых жильцов.

В связи с этим, в планах властей – создание четырех новых инфраструктурных кластеров, в которых разместятся спортивные центры, поликлиники, школы и более 150 детских садов, сообщил Кондратьев. Однако пока идет работа над генпланом курорта, запрет точечной застройки и строительства многоквартирных жилых объектов будет продлеваться, отметил губернатор.

Ориентировочно мораторий на застройку в Сочи пролонгирован еще на один год. Вместе с тем эксперты местного рынка недвижимости не исключают, что и далее этот срок будет продлен.

Источник фото: kuban.kp.ru