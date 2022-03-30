Кондратьев прокомментировал обнуление НДС для аграриев

Для аграриев Краснодарского края власти обнулили ставку НДС при реализации семян отечественной селекции. По мнению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, данная мера окажет стимулирующее действие на развитие всей аграрной промышленности федерального субъекта.

«Мы приняли решение о том, чтобы поддержать идею главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева об обнуление ставки НДС на реализацию семян российской селекции. Это решение имеет принципиальное значение для ведущего аграрного региона, которым сегодня и является Кубань. Чтобы получать высокий урожай под санкционным давлением, нам требуется развитый семеноводческий сектор. Обнуление НДС поддержит весь агропромышленный комплекс субъекта и предоставит предприятиям дополнительные возможности в перенаправлении высвободившихся средств на развитие своих производственных мощностей», – сказал Вениамин Кондратьев.

Он напомнил, что краснодарским сельхозпроизводителям полностью удается перекрывать потребности фермеров в семенах озимой и яровой пшеницы, риса. Это стало возможным благодаря эффективной работе над совместными проектами аграриев и ученых Национального центра зерна и ВНИИ риса. Последние два года сельхозпроизводители Кубани получают компенсацию 70% затрат при покупке российских семян сахарной свеклы. С этого года власти субсидируют приобретение семян подсолнечника и кукурузы.

Источник фото: kuban.kp.ru