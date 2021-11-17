Кондратьев: в экономику Кубани до 2030 года привлекут 13 трлн рублей

В среду, 17 ноября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ознакомился с пошаговой концепцией привлечения инвестиций в региональную экономику до 2030 года. Концепцию главе региона презентовали представители отраслевых министерств, предпринимательского сообщества, а также эксперты-экономисты.

Вениамин Кондратьев отметил, в рамках концепции предполагается привлечение в ближайшие 10 лет в экономику Кубани до 13 трлн рублей, что является амбициозной, однако вполне достижимой целью.

«Очевидно, ключевым условием развития любой экономики является привлечение инвестиций. Закономерно, наращивание вложений влечет за собой повышение благополучия жителей региона. За последние несколько лет нам удалось сформировать на Кубани достаточно благоприятный деловой климат, а также эффективный, один из наиболее действенных в России механизмов поддержки предпринимательства. В рамках стратегии развития региона, в ближайшие 10 лет планируется привлечь инвестиции в размере не менее 13 триллионов рублей. Несмотря на столь амбициозную цель, она вполне достижима. Чтобы решить такую задачу, важно четко, планомерно, пошагово придерживаться разработанного плана, параллельно наращивая объемы частных вложений», – сказал Вениамин Кондратьев.

Согласно разработанной концепции, каждый год объем инвестиций в кубанскую экономику не должен быть ниже 23% от валового регионального продукта (ВРП). Вместе с тем, пандемия Covid-19 вносит свои коррективы. По итогам текущего года ВРП составит не более 18,6%. Кондратьев отметил, чтобы выйти на траекторию устойчивого роста, дополнительные средства отечественных и зарубежных инвесторов в экономику региона необходимо привлекать прямо сейчас.

Источник фото: news.myseldon.com