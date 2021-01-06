Кондратьев заявил о перевыполнении задач нацпроекта по экспорту несырьевой продукции в 2020 году

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о том, что по итогам 2020 года экспорт несырьевых товаров агропромышленного комплекса Кубани увеличился на 7%, превысив отметку 660 млн долларов. По словам главы федерального субъекта, такой показатель составляет 25% от общего объема экспорта аграрной продукции всего региона. По итогам 2019 года Краснодарский край экспортировал за рубеж не более 18% от общего объема аграрной продукции региона, отметил Кондратьев.

«Ранее мы неоднократно говорили о том, что агропромышленный комплекс Краснодарского края постепенно выходит на принципиально иной курс своего развития. Мы кардинально меняем структуру экспорта, переориентировав его функционирование на поставки переработанной аграрной продукции. Дело в том, что этот вид товаров стоит гораздо дороже, если сравнивать с сырьевыми товарами. В ходе реализации масштабной национальной программы “Международная кооперация и экспорт”, по итогам 2020 года нам удалось перевыполнить свой “экспортный” план на 200 миллионов долларов», – рассказал губернатор.

На сегодняшний день, кубанские сырьевые и несырьевые товары поставляются более чем в 130 стран мира. Наибольшим спросом на внешнем рынке пользуются мясные изделия, а также молочная и масложировая продукция компаний Краснодарского края.