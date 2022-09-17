Конец ожиданию: EcoFlow DELTA 2 прибывает в Европу

Компания EcoFlow, специализирующаяся на экологически чистых энергетических решениях, сегодня представила DELTA 2в интернет-магазинах EcoFlow и Amazon. Клиенты, покупающие новую портативную электростанцию в первую неделю продаж, получат бесплатно водонепроницаемый мешок DELTA 2.

Портативная электростанция DELTA 2, официально представленная на выставке IFA 2022 в начале сентября, быстро привлекла к себе внимание СМИ, включая CNN, Frandroid, Make Use Of и Techaeris. Будучи твердо убежденной в том, что DELTA 2 превосходит другие генераторные установки в своем классе и положительно повлияет на нашу жизнь, компания EcoFlow решила подарить что-нибудь своим клиентам.

«Портативная электростанция DELTA 2 является одним из важнейших приборов для каждой современной семьи, особенно на фоне растущих затрат на электроэнергию и частых отказов электросети, — заявил глава компании EcoFlow Брюс Ван (Bruce Wang). — Один из основных принципов компании EcoFlow — помогать нашим пользователям и окружающей среде, предоставляя надежные и возобновляемые источники энергии как можно большему числу домохозяйств. DELTA 2 представляет идеальную возможность именно для этого».

Модель DELTA 2 продается в интернет-магазинах EcoFlow и Amazon по цене 1199 евро (1099 британских фунтов), также можно прибрести ее в комплекте с дополнительным аккумулятором DELTA 2 и портативными солнечными панелями EcoFlow. С 16 по 23 сентября клиенты, покупающие DELTA 2, также бесплатно получат водонепроницаемый мешок DELTA 2, розничная цена которого 69 евро (69 британских фунтов).

В связи с этим компания EcoFlow сообщила, что используемые в модели DELTA 2 литий-железо-фосфатные аккумуляторы LFP также будут применяться при разработке будущих моделей и что в ближайшие месяцы будет выпущена новая серия портативных электростанций на базе LFP.

«Аккумуляторы LFP представляют собой более устойчивую и дольше служащую альтернативу традиционным аккумуляторам, и это одно из важнейших событий в энергетическом секторе, — заявил г-н Ван. — Компания EcoFlow одна из первых в отрасли сделала ставку на аккумуляторы LFP, стремясь обеспечить более высокую энергетическую независимость современных семей и защитить их от растущей энергетической нестабильности».