Конкурс мультфильмов «ТыЭтоЯ» воплотит идею «Дети – продолжение своих родителей»

Всех желающих приглашают принять участие в конкурсе мультфильмов «ТыЭтоЯ». Одноименный проект напоминает родителям, насколько важно оказывать детям безусловную поддержку и ощущение безусловной любви. Задача конкурса мультфильмов – научиться и родителям, и детям с помощью анимации открыто говорить о скрытых проблемах во взаимоотношениях, выражать свои чувства друг к другу.

Организаторы конкурса предлагают участникам воплотить в своих работах идею «Дети – продолжение своих родителей». В мультике надо рассказать, как члены семьи проводят досуг, как общаются, что между ними общего. При этом можно реализовать любой сюжет, используя разные техники – компьютерную графику, рисованную или пластилиновую анимацию.

Заявки принимаются до 20 ноября, победители будут объявлены и награждены в 7 номинациях в конце ноября в формате онлайн. Для оценки работ конкурсантов сформировано компетентное жюри, в состав которого вошли известные художники-аниматоры, режиссеры анимации, педагоги, психологи и общественные деятели.