Контрейлерные перевозки поставлены на поток

После успешных тестовых перевозок на внутрироссийских маршрутах компания DB Schenker совместно с партнерами — компаниями «Логопер» и «ПФКО-Экспресс» — отправила первый коммерческий груз в контрейлере по маршруту ТЛЦ Восточный (ст. Электроугли, Московская область) — СиАйТи Терминал (ст. Кольцово, г. Екатеринбург). Первым заказчиком стала компания, которая является одним из поставщиков крупнейшей розничной сети в России.

Автоприцеп был погружен 23 сентября 2020 г. на специализированный вагон, а 25 сентября 2020 г. он прибыл в Екатеринбург. Тягач для терминальных операций в Екатеринбурге был предоставлен компанией «ЕвроТрансЛогистик».

«Специально разработанная совместно с ОАО «РЖД» новая нитка графика движения контейнерно-контрейлерного поезда, при которой маршрутная скорость составляет 994 км в сутки, показывает отличное время в пути и более быструю доставку относительно автомобильной», — отметил представитель компании «Логопер».

Обратно контрейлер также отправился груженым. 30 сентября 2020 г. при участии начальника Свердловской железной дороги, начальника свердловского УГИБДД, представителей таможенной службы Екатеринбурга, а также экспедиторов-организаторов контрейлерной перевозки состоялась торжественная погрузка контрейлера. В Москву он прибудет за то же время, которое ушло на путь до Екатеринбурга — 41 час.

На первоначальном этапе DB Schenker планирует вывести поток контрейлеров на регулярный график с отправкой из Москвы в Екатеринбург 1-2 раза в неделю.

«Проведенные тестовые отгрузки показали, что контрейлерные перевозки — это отличное дополнение к существующим видам грузоперевозок. Преимущества контрейлерных перевозок очевидны: скорость доставки, без необходимости остановок в пути следования, простота затарки и т.д. Все это в совокупности способно принести грузовладельцам и их перевозчикам повышенный KPI на транспорт. Организация перевалки между железнодорожным и морским плечом уже отлажена, данная технология будет особенно востребована на мультимодальном логистическом маршруте между Россией и странами ЕС», — поделился генеральный директор DB Schenker кластер Россия/Евразия Айварс Тауриньш.

В будущем партнерами проекта планируется усовершенствование транспортной инфраструктуры. В связи с этим уже начато строительство современного терминала в Екатеринбурге в районе станции «Аппаратная» Свердловской железной дороги — ТЛЦ «Уральский», ядром которого будет современный контейнерно-контрейлерный терминал с развитой железнодорожной инфраструктурой, способной обеспечить одновременное обслуживание нескольких полносоставных поездов. В комплексе нового ТЛЦ будет сформирована терминальная, складская и таможенная инфраструктура, которая позволит предоставить грузополучателям полный спектр логистических услуг.

По словам генерального директора «ПФКО-Экспресс» Марии Суриной, автомобильный транспортный поток между городами Москва-Екатеринбург обладает высокой плотностью и является одним из стратегических направлений в развитии контрейлерных маршрутов компании.

«Например, логистика ритейла выстроена по схеме от склада (ТРЦ) в Москве с прямой доставкой на региональные магазины, только по автомобильным перевозкам реальная цифра транзитных грузов через Уральский регион от 100 до 1000 машин в день. В 2021-2022 годах будет прослеживаться тенденция уменьшения товарных запасов на складах, поэтому нужно в максимальных объемах и в самые короткие сроки перевозить паллетто-места от склада до склада. Кроме того, контрейлер едет со скоростью контейнерного поезда до 1000 км в сутки и имеет четкое расписание движения по всему маршруту», — отметила она.

По мнению перевозчиков, надвигающаяся вторая волна пандемии сделает контрейлерные перевозки еще более востребованными.

«Если повторится весенняя ситуация и нарушится традиционная система транспортировки, востребованность контрейлерного транспорта значительно вырастет, а мы, для удовлетворения повышенного спроса, уже сейчас наращиваем вагонный парк и составляем маршруты с четким расписанием», — рассказала Мария Сурина.

К тому же, по словам Айварса Тауриньша, планируемые возможные ужесточения в нормах труда и отдыха водителей будут еще одним мотивирующим фактором для развития контрейлерных перевозок.