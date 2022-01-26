«Korea Contents Week» (Неделя корейского контента) переосмысливает традиционную культуру

‘Korea Contents Week‘ (Неделя корейского контента) — бесконтактное представление всему миру контента, который реинтерпретирует традиционную культуру с ведущими культурными учреждениями Кореи

Совместно с тремя ведущими культурными учреждениями Кореи — Национальным музеем Кореи, Национальным центром фольклорной музыки и Национальным центром азиатской культуры, в честь празднования нового года на «Korea Contents Week» («Неделе корейского контента»), репрезентативного бренда по распространению корейской культуры, который опубликовывает различные материалы и проводит мероприятия, связанные с корейской культурой, был представлен особый онлайн-контент, знакомящий людей во всем мире с традиционной корейской культурой.

Бесконтактный контент, интерпретирующий в современном стиле уникальное традиционное культурное наследие Республики Корея, был представлен в разделе <Рассказываю; K-Heritage> на «Korea Contents Week» («Неделе культурного контента»).

Национальный музей Кореи опубликовал онлайн-контент «Мечта народа Чосон, Пхёнсендо (серия картин, изображающих жизнь)», представляющий собой цифровую реставрацию «Пхёнсендо (серия картин, изображающих жизнь)», с целью расширения выставки произведений изобразительного искусства, оригиналы которых трудно показать, а также повысить осведомленность иностранцев о культурном наследии Кореи. Вместе с Дэниэлем Линдеманом было представлено видео процесса реставрации K-Digital. «Пхёнсендо» – это культурное достояние, где на восьми полотнах ширмы показана жизнь, к которой стремились люди династии Чосон. Именно поэтому оно играет важную роль в качестве материалов, позволяющих узнать ситуацию и образ жизни людей в 18-19 веках, а также является примером изображения в нескольких сценах жизни отдельного человека, которое можно увидеть только в Корее.

Национальный центр фольклорной музыки представил онлайн-контент, который демонстрирует уникальное очарование, интерпретируя в современных жанрах пять песен «Пхансори», а именно: Хынбога, Чокбёкка, Сугунга, Симчхонга и Чхунхянга, внесенных в список Всемирного нематериального наследия ЮНЕСКО. При участии DJ FENNER, ведущего активную деятельность в 12 странах, очарование корейских звуков «Пхансори» представлено всему миру.

Национальный центр азиатской культуры представил «БиБиРан (BBRUN)» — представление метавселенной, приключение на выживание на земле в будущем, сочетающее в себе передовые технологии и традиционную культуру. «БиБиРан (BBRUN)», представляющий собой современную интерпретацию корейской культуры, исполняется мастерами представлений в масках Косон Огвандэ, внесенного в список основных объектов национального нематериального культурного наследия № 7. Он известен самыми разнообразными и гибкими танцевальными движениями среди традиционных корейских представлений с масками. Используя технологии связи 5G, захвата движений, захвата лиц и технологий виртуальной реальности (VR/AR), исполнители и зрители встречаются в режиме реального времени в разных пространствах, чтобы играть и общаться. Это уникальное сочетание передовых технологий и спектакля, обеспечивающее захватывающий опыт, что делает его контентом, которым может наслаждаться каждый, независимо от возраста или пола.

Кроме того, в разделе <Участвую; KOCOWEEK EVENT> проекта «Korea Contents Week» («Неделя корейского контента») в социальных сетях для людей со всего мира проводятся конкурс на создание имен на корейском языке, конкурс раскраски ханбок и другие мероприятия. В разделе <Знакомлюсь; Зарубежный фестиваль KCC> предоставлена возможность познакомиться с корейской культурой из каждой страны, наряду с корейскими культурными центрами в 7 странах, включая Лос-Анджелес в США, Россию, Вьетнам, Гонконг, Казахстан, Бельгию и Францию, и вместе с тем представлен онлайн-контент с послом Чон Соми, вызвавший огромный резонанс как в Корее, так и за рубежом.

Более подробную информацию о фестивалях и других мероприятиях «Korea Contents Week» («Неделя корейского контента»), с помощью которых люди со всего мира могут познакомиться с корейской культурой, можно найти на официальном веб-сайте (http://kocoweek.com/ru).