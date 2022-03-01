Korea Contents Week, выпустило видео, показывающее пять очарований Под

Korea Contents Week — ведущий бренд, который продвигает корейскую культуру в мире, активно знакомит с красочной корейской культурой на крупных базах по всему миру, выпустил пять репрезентативных видеоконтентов, которыми можно наслаждаться в любое время и в любом месте через YouTube.

Korea Contents Week знакомит в режиме онлайн с корейской культурой и корейскими культурными центрами за границей в семи странах, включая США (Лос-Анджелес), Францию, Гонконг, Казахстан, Россию, Вьетнам и Бельгию, со звездой K-pop Чон Со Ми в качестве их посла с октября прошлого года. Он разделен на четыре раздела, в которых представлены различные корейские культурные продукты и мероприятия.

В течение февраля репрезентативные видеоролики Korea Contents Week, выпущенные последовательно в разделе KOREA CONTENTS>, передают очарование Кореи в пяти темах, которые выражают Корею и корейцев — мода, дыхание, жизнь, душа и мечта передаются в чувственном и многозначительном видео.

Художественный фильм ‘숨(Su:m)’, который содержит дыхание молодого мастера на кончиках пальцев, представляет собой видео, сублимирующее работу, созданную кончиками пальцев мастера с уникальным корейским мастерством, в другое искусство, называемое танцем. Появятся Ким Ки Хо, сусальное золото Национального нематериального культурного наследия № 119, Ким Дон Сик, Сонджаджанг Ким Дон Сик Национального нематериального культурного наследия № 128 и Хёён из Girls’ Generation.

«얼(Eol)»»Eol» с подзаголовком «Река всего сущего, протекающая через текст» показывает возрождение корейской литературы в K-Pop с образами хангыля и Сеула, а хип-хоп-рэпер Han Hae был вдохновлен стихами поэта Kim Young-rang и передает красивые тексты песен.

«멋(Meot» — фантастическое видео, похожее на таинственную сказку, символически выражает корейскую красоту в сочетании с традиционной культурой, а представительная корейская модель Сон Хэ-на появляется как небесная фея, изображающая рождение белой истории.

Лечебный фильм «삶(Salm)», изображающий приглашение в путешествие на тарелке, рассказывающий о корейской чайной культуре и традиционных корейских десертах на фоне Ханока, — это приятное для глаз и слуха видео, передающее мироощущение предков, стремившихся найти смысл в течении природы и обыденной жизни.

Кроме того, «꿈(Kkum)», который показывает комбинацию K-Webtoon, контента нового поколения Халлю, поразившего мир, и тхэквондо (традиционного корейского боевого искусства), создает теплое ощущение, как будто вы смотрите нарастающую драму.

Korea Contents Week продолжит предоставлять на своем веб-сайте (http//kocoweek.com/en) онлайн-контент и мероприятия, посвященные корейской культуре, которыми смогут насладиться люди во всем мире.