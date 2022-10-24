Коренная москвичка попала в книгу рекордов

За внушительное количество побед на конкурсах красоты и таланта москвичка Екатерина Рогалис вошла в историю, как российская и мировая рекордсменка. Рекорд девушки был официально зафиксирован «Международной книгой рекордов», а также занесен в «Реестр рекордов России», что, определенно, может смело являться поводом для гордости самой красавицы.

Еще бы! Девушка не только красавица, но и умница, ведь в конкурсах красоты оцениваются не только внешние данные, но и интеллектуальные способности, а также уникальные таланты.

Екатерина уже давно принимает участие в национальных и мировых конкурсах красоты, постоянно работает над собой, совершенствует множество своих талантов, умственные способности и другие навыки, которые и привели ее к большому количеству побед в целом, а теперь и к рекорду. Терпение и труд, как говорится.