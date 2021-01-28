Корпорация Panasonic презентовала флагманские OLED-телевизоры на CES 2021

Процессор HCX Pro AI с искусственным интеллектом, усовершенствованная звуковая система с направленными вверх и в стороны динамиками и другие разработки обеспечивают исключительные впечатления от просмотра видео и игр

Ньюарк, Нью-Джерси, США — На выставке CES 2021 корпорация Panasonic представила новые флагманские OLED-телевизоры 2021 года серии JZ2000 с диагональю 65 и 55 дюймов.

Цветовые настройки от лучших колористов Голливуда и великолепная цветопередача делают OLED-телевизоры Panasonic лучшим вариантом для просмотра фильмов и телепрограмм в высоком разрешении. В 2021 году Panasonic представляет OLED-телевизоры JZ2000 с низкой задержкой изображения и поддержкой HDMI 2.1 с переменной частотой обновления (VRR) и высокой частотой кадров (HFR), который порадует заядлых геймеров и киноманов.

В дополнение к вертикально направленным динамикам модели используют еще и дополнительные – боковые. Благодаря этому обеспечивается великолепный объемный звук, который будет особенно заметен при просмотре фильмов, спортивных соревнований и игр. Система объемного звука с улучшенной OLED-панелью от Panasonic, обеспечивающей повышенный пиковый и средний уровни яркости, делает JZ2000 мощным универсальным устройством.

Процессор HCX PRO AI и режим AUTO AI

Модели серии JZ2000 используют новейший процессор HCX Pro AI, обеспечивающий лучшую автоматическую настройку изображения и звука. Процессор HCX Pro AI в реальном времени отслеживает тип воспроизводимого контента. Искусственный интеллект фиксирует и ежесекундно сравнивает изображение на экране с образцами из предустановленной библиотеки контента и самостоятельно оптимизирует качество картинки и звука.

Например, если JZ2000 определил, что пользователь смотрит футбол, он подстраивает изображение, чтобы трава выглядела более зеленой, а фигуры игроков более реалистичными, а также делает звук похожим на акустику стадиона. Если же на экране художественный фильм, то под него подбираются наиболее точные цвета, используя при этом настройки ведущих колористов Голливуда.

Новые возможности для игр

Мощный процессор HCX Pro AI также значительно сокращает «задержку ввода» во время игры — между нажатием кнопки на игровом контроллере и отображением этого действия на экране. В JZ2000 этот показатели один из самых коротких в отрасли для OLED-телевизоров. Специальный игровой режим JZ2000 Game Mode Extreme включает:

Низкую задержку

Поддержку HDMI 2.1 с переменной частотой обновления (VRR) и высокой частотой кадров (HFR)

Специальный «игровой режим»

Поддержку HDMI Signal Power Link, позволяющую использовать телевизоры Panasonic с устройствами, не поддерживающими CEC, например, раритетными телеприставками или ПК

Game Mode Extreme обеспечивает плавный игровой процесс, как для профессиональных игроков, так и для любителей.

Улучшенный звук

Серия JZ2000 обеспечивает не только великолепное изображение, но и качество звука.

В сравнении с предшествующей моделью OLED с направленными вверх динамиками, новая JZ2000 обеспечена дополнительными боковыми (направленными в стороны) динамиками. Эта комбинация, известная как 360° Soundscape Pro, позволяет воспроизводить и создавать пространственную звуковую сцену с контентом Dolby Atmos.

Увеличение числа динамиков помогает JZ2000 передавать направленные звуки лучше, полностью погружая зрителей в звуковую реальность видео. Мощные и динамичные выходы дополняются сильными басами, создавая целостную звуковую систему, разработанную при поддержке инженеров известного аудиобренда Panasonic – Technics (сама система обозначается как «настроена Technics»).

Кастомизированая OLED-панель

Как и его предшественник, модели серии JZ2000 оснащены фирменной панелью Panasonic Master HDR OLED Professional Edition, которая превосходит по яркости другие OLED, представленные на рынке.

Панель была специально настроена инженерами-разработчиками Panasonic. По сравнению со стандартными OLED-телевизорами панель Master HDR OLED Professional Edition обеспечивает более высокие пиковые и средние уровни яркости с увеличенным динамическим диапазоном.

Настроен мастерами Голливуда, поддерживает множество форматов

Новые OLED телевизоры JZ2000 объединили в себе техническую точность, ноу-хау и инженерные разработки Panasonic с опытом известного колориста Стефана Зонненфельда, основателя и генерального директора студии Company 3, сотрудничающей с лучшими кинематографистами мира. Зонненфельд — один из немногих экспертов, которые заговорили о цвете, как о еще одном инструменте передачи эмоций и сторителлинга. Именуемый медиакомпанией NPR «да Винчи фильмов», Стефан приобрел знаменитость своей работой над многими известными и популярными фильмами последнего десятилетия: «Звезда родилась», «Чудо-женщина», «Человек из стали», «Красавица и чудовище», «Звёздные войны: Пробуждение силы», «Мир юрского периода», 300 спартанцев (?) и другими. Как и многие другие известные колористы он использует в работе OLED-экраны Panasonic — в качестве широкоформатных эталонных телевизоров.

JZ2000 поддерживает широкий спектр форматов HDR, в т.ч., Dolby Vision IQ, Dolby Vision, Filmmaker Mode и HLG Photo, а также формат неподвижных изображений. Режим Filmmaker Mode использует оригинальную функцию Panasonic — Intelligent Sensing, которая динамически регулирует изображение в зависимости от внешней освещенности.

Dolby Vision IQ расширяет преимущества Dolby Vision за счет интеллектуальной оптимизации качества изображения — независимо от внешнего освещения или типа контента.

JZ2000 также поддерживает функцию HDR10 + Adaptive, динамически адаптирующую HDR-контент к освещенности комнаты, чтобы отображаемые изображения полностью соответствовали замыслу режиссера и оператора, без потери деталей и контраста.

Новые характеристики My Home Screen 6.0

Телевизоры серии JZ2000 поддерживают последнюю версию интеллектуальной ОС от Panasonic — My Home Screen 6.0 с рядом улучшенных характеристик:

Функция My Scenery позволяет зрителям выбирать изображения и видеоролики для релаксации или устанавливать свои собственные, соответствующие любому настроению или время суток (идеально для занятий йогой, ментальных практик или просто подготовки ко сну). Кроме фотоколлекций LUMIX CLUB, подчеркивающих красоту Японии, пользователям также доступны великолепные видеоролики, созданные Panasonic в сотрудничестве с LoungeV Studio (www.loungev.com).

Dual Bluetooth Connection позволяет передавать звук одновременно на два отдельных устройства Bluetooth (например, два человека могут одновременно слушать фильм поздно ночью через наушники Bluetooth, не мешая другим).

Усовершенствованный интерфейс меню обеспечивает быстрый доступ к наиболее часто используемым изображениям, звукам и настройкам.

Серия JZ2000 также поддерживает основные встроенные голосовые сервисы для управления ключевыми функциями телевизора.

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