Косметологи в восторге: появилась уникальная маска из розовой глины

Косметологи и врачи всего мира давно знают о полезных свойствах розовой глины, которую добывают в Австралии. Этот природный материал долгие годы применяют в медицине как средство для нейтрализации токсинов. Сравнительно недавно австралийские предприниматели нашли ещё одно применение розовой глины — косметическое. Они создали новый бренд Skind8 и начали производство уникального средства — маски для лица, оказывающей комплексное благотворное влияние на кожу. Благодаря социальным сетям о чудодейственных свойствах маски быстро узнали потребители: сначала — в Австралии, затем — в других странах. Новинка произвела сенсационный эффект разорвавшейся бомбы, и это не стало случайностью — маска Skind8 действительно уникальна.

Многообразие полезных соединений от самой природы

Розовая глина, на основе которой создана маска Skind8 — это тщательно подобранная смесь красной и белой разновидностей этого природного материала. Каждый из компонентов содержит свой набор соединений, полезных для кожного покрова. Соединяясь, они образуют уникальный микс, которому сложно подобрать аналоги в косметологии по степени благотворного влияния на кожу.

Маска Skind8 при её нанесении на лицо немедленно начинает своё комплексное действие. Сначала в процесс включается своеобразная текстура глины. Она бережно отшелушивает ороговевшие клетки кожи, очищает поры, удаляет загрязнения. Вслед за этим начинают проявлять себя полезные микроэлементы, содержащиеся в розовой глине. Они глубоко проникают в очищенную кожу лица, питают её, предотвращают сухость и стягивание.

Комплексное действие маски Skind8 даёт впечатляющий результат — чистую, здоровую, увлажнённую кожу, сияющую естественной красотой. Австралийское косметическое средство, таким образом, одновременно выполняет три функции — очищает, увлажняет и питает кожу. Неудивительно, что оно так быстро стало популярным!

Доступнее, чем можно подумать

Читая об изумительных свойствах маски Skind8, некоторые из тех, кто заботится о коже лица, начинают думать, что это косметическое средство очень дорого стоит. Спешим обрадовать: его цена во многих странах мира, включая Россию, вполне доступна. Как производителю удаётся поддерживать её на таком уровне? Это — не секрет:

в компании тщательно продумали логистические схемы, что позволило распространять маску Skind8 с минимальными транспортными издержками;

производитель отказался от дорогостоящих рекламных кампаний и сконцентрировал усилия на продвижении маски в соцсетях, а пользователи, оценившие по достоинству Skind8, помогли ему в этом. Достоверная информация и реальные отзывы о преимуществах маски передаются из уст в уста, и это служит лучшей рекламой продукта австралийской компании.

Достоинства, которые нельзя не заметить

Маска Skind8 — универсальное косметическое средство. Оно не только оказывает тройное благотворное действие, но и подходит для любой кожи, в том числе чувствительной, обезвоженной и склонной к аллергическим реакциям.

В составе Skind8 нет силикона, красителей, парабенов, сульфатов и других сомнительных компонентов. В ней — лишь элементы, имеющие природное происхождение, и в этом — основа экологичности косметического средства.

Неоспоримые достоинства маски из розовой глины Skind8 позволили ей успешно пройти сертификацию по системе Australian Made Campaign Ltd. Производители косметического средства получили право маркировать его престижным и узнаваемым знаком Australian Made. Эти факты подтверждают, что маска Skind8 действительно производится в Австралии.

Покупательницы, оценившие по достоинству великолепные свойства маски Skind8, часто спрашивают: что означает её название? Это — игра английских слов skin и date, сочетание которых можно перевести как «свидание с кожей». В таком названии — глубокий смысл: маска из розовой глины позволяет провести незабываемую встречу с кожей лица, причём не для маскировки её недостатков, но для её оздоровления и придания ей молодости и потрясающего внешнего вида. Потребители, воспользовавшиеся косметическим средством из Австралии, согласны: такое название более чем оправдано!