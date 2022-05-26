Космические классы появятся в школах Москвы

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26 мая 2022

Процесс развития современного предпрофессионального образования в столичных школах набирает обороты. Принято решение об организации нового направления и уже со следующего учебного года космические классы примут своих первых учащихся.

По мнению руководителя Департамента образования и науки города Москвы Александра Молоткова, школа не могла остаться в стороне, когда в обществе возник колоссальный запрос на развитие космической сферы, поэтому было принято решение уже в следующем учебном году начать работу космических классов в качестве нового направления в академических, инженерных, кадетских классах. Уже подписано соответствующее соглашение о совместной реализации проекта между Департаментом и госкорпорацией «Роскосмос».

Александр Молотков рассказал также, что процесс обучения в космических классах будет организован на основе разработанных совместно со специалистами Роскосмоса элективных курсах. В проекте примут участие и входящие в структуру госкорпорации ведущие московские вузы и предприятия.

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