Космические классы появятся в школах Москвы

Процесс развития современного предпрофессионального образования в столичных школах набирает обороты. Принято решение об организации нового направления и уже со следующего учебного года космические классы примут своих первых учащихся.

По мнению руководителя Департамента образования и науки города Москвы Александра Молоткова, школа не могла остаться в стороне, когда в обществе возник колоссальный запрос на развитие космической сферы, поэтому было принято решение уже в следующем учебном году начать работу космических классов в качестве нового направления в академических, инженерных, кадетских классах. Уже подписано соответствующее соглашение о совместной реализации проекта между Департаментом и госкорпорацией «Роскосмос».

Александр Молотков рассказал также, что процесс обучения в космических классах будет организован на основе разработанных совместно со специалистами Роскосмоса элективных курсах. В проекте примут участие и входящие в структуру госкорпорации ведущие московские вузы и предприятия.