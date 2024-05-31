Коттеджный посёлок ISTRA NOVA: началась продажа объектов

В новом коттеджном поселке ISTRA NOVA на берегу Истринского водохранилища Московской области стартовали продажи. Об этом объявили строительная компания АРХИWOOD и ее партнер AmVe.

Шестнадцать гектаров – общая площадь загородного комплекса, окруженного заповедным лесом. В поселке предусмотрено 29 участков. Зонирование территории выполнено в соответствии с современными европейскими стандартами. Для комфортного загородного отдыха поблизости действуют сервисы аренды техники, рыболовные базы, рестораны, другие объекты для развлечений.

Специалисты разработали 11 проектов домов для коттеджного комплекса, объединив их архитектурным решением: просторные террасы и большие площади остекления – обязательные составляющие каждого дома. Разработать собственные планировочные решения с помощью архитекторов компании – такая возможность есть у будущих владельцев.

Александр Львовский, директор московского представительства «Росса Ракенне СПб» (бренды АРХИWOOD / HONKA) дал по поводу события комментарии. Специалисты, создавая архитектурные проекты домов, учитывают местоположение объекта, общий ландшафт и индивидуальные особенности, рассказал он и с уверенностью заявил: новый загородный комплекс позволит его жителям хорошо отдохнуть от городских забот.