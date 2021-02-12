Коврики Duffcar из EVA: добиться чистоты в салоне авто ещё никогда не было так легко

Комфорт в салоне автомобиля невозможно представить без таких распространённых аксессуаров, как коврики. Их польза и практичность напрямую зависят от материала, из которого они изготовлены. Долгие годы наиболее распространёнными остаются резиновые и текстильные коврики, и автовладельцы попросту не задумываются об альтернативных вариантах — и совершенно напрасно. Наряду с достоинствами, у резины и текстиля в качестве материалов ковриков немало недостатков, побуждающих к тому, чтобы найти им замену.

Почему стоит отказаться от автоаксессуаров из резины?

Первый недостаток резиновых автомобильных ковриков лежит на поверхности — они не способны впитывать воду, и она скапливается на их гладкой поверхности в виде лужи. Да, такие аксессуары хорошо защищают ковролин в автомобиле от коррозии и гниения, но ногам водителя и пассажиров защиты от влаги они, увы, не дают — обувь всегда находится в грязи. В ненастную погоду на ковриках из резины образуются самые настоящие лужи, которые отнюдь не добавляют комфорта. Кроме того, разливаясь, они портят ковролин.

Отдельной проблемой становится грязь, скапливающаяся в плохую погоду на ковриках из резины. Если их регулярно не мыть, загрязнения засыхают, а затем под ногами людей быстро превращаются в пыль. Поднимаясь в воздух, она делает микроклимат в салоне автомобиля нездоровым. Со временем грязь въедается в резину, и отмыть её без специальной химии становится практически невозможно. Это — ещё одна причина отказаться от резиновых ковриков.

Чтобы исключить попадание воды на ковролин, производители дополняют коврики из резины высокими бортиками. Аккуратно достать из салона такие изделия, наполненные водой, крайне сложно. Кроме того, они выглядят откровенно неэстетично. Добавьте к сказанному однообразную тёмную окраску резиновых ковриков (доступны всего три варианта — чёрный, серый и бежевый), и вы получите ещё один повод отказаться от их использования.

А что насчёт текстиля?

Автомобильные коврики из ворса выглядят намного более эффектно, чем их резиновые аналоги. Кроме того, они, впитывая влагу, исключают образование луж под ногами. На этом достоинства текстильных ковриков заканчиваются, и начинаются недостатки, один из которых — боязнь низких температур. Зимой такие аксессуары попросту гниют. Примите во внимание необходимость регулярного ухода за ковриками из ворса — значительно более трудоёмкого, чем тот, которого требуют резиновые аксессуары. Текстильные изделия нужно не только своевременно очищать от загрязнений, но и тщательно просушивать, что в зимний период растягивается на несколько недель. Если пренебрегать этим, в салоне авто постоянно будет грязно и влажно, а в таком микроклимате начнут быстро размножаться бактерии. Не нужно добавлять, насколько вредно и неприятно дышать в таких условиях. Кроме того, нерегулярный уход заметно сокращает срок службы текстильных ковриков.

Возникает закономерный вопрос: есть ли альтернативный вариант, в котором нет перечисленных недостатков? Спешим обрадовать — он существует, и это — автомобильные коврики Duffcar из EVA (этиленвинилацетата, или сэвилена). Это — один из самых безопасных материалов, который использует не только компания Duffcar, но и Adidas, Nike, Reebook, Asics, другие производители для изготовления:

детских игрушек и обуви;

школьных товаров;

медицинских материалов;

ортопедической обуви;

многого другого.

Несколько важных достоинств

На поверхности каждого коврика Duffcar — 1300 ячеек в форме сот. Они надёжно удерживают до 1,5 л воды и загрязнений, которые при использовании других ковриков скапливаются под ногами. Салон автомобиля становится чистым, а воздух в нём — здоровым. Кроме того, соты упрощают уход за ковриками Duffcar. Эти изделия легко доставать из автомобиля, чтобы выбить из них грязь, при этом полностью исключаются разливы воды.

Производитель выпускает коврики Duffcar по лекалам, снятым с точностью до миллиметров и закрывающим до 98% площади пола. Сейчас у компании более 3500 лекал, в число которых входят самые редкие — например, те, по которым изготавливают коврики для Rolls-Royce Phantom. EVA-коврики от Duffcar закрывают максимум площади пола автомобиля, при этом они надёжно фиксируются липучками, а также оригинальными клипсовыми креплениями, которые заказываются непосредственно у автопроизводителей.

Такой материал, как EVA, стал настоящим прорывом в производстве автомобильных ковриков:

он предотвращает размножение микробов;

на нём не встретишь грибка и плесени;

он остаётся эластичным даже при 50-градусном морозе, что актуально с учётом климатических условий нашей страны.

Производитель предлагает более 500 цветовых решений ковриков, что даёт покупателям отличную возможность украсить салон авто. Можно выбрать цвет не только самого коврика, но и его окантовки. Это и другие преимущества уже оценили по достоинству топовые автоблогеры — Жекич Дубровский, Академик, Асата, Алан Енилеев и другие. Добавьте к сказанному более 200 000 положительных отзывов на самых популярных автомобильных ресурсах в сети, и вы согласитесь: коврики Duffcar из EVA действительно заслуживают внимания!