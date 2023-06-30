Красная площадь, ВДНХ и Нескучный сад: опубликован рейтинг самых популярных достопримечательностей на портале «Узнай Москву»

Число активных пользователей портала превышает 155 тысяч. Самые популярные разделы — «Здания», «Места» и «Личности».

На портале «Узнай Москву» опубликовали рейтинг достопримечательностей, которые наиболее популярны среди пользователей онлайн-гида. В топ-10 вошли странички, посвященные Красной площади, ВДНХ, Нескучному саду, музею-заповеднику «Царицыно», улицам Арбат, Тверской, Пречистенке, Мясницкой, Остоженке и Столешникову переулку.

«Число активных пользователей портала превышает 155 тысяч. Чаще всего они посещают разделы “Здания”, “Места” и “Личности”. Там размещена информация об архитектурных ансамблях, достопримечательностях и известных москвичах», — добавила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

На сайте проекта «Узнай Москву» представлены описания и фотографии 2,2 тысячи исторических зданий, 353 музеев и 690 памятников. Также там есть больше 260 готовых вариантов прогулок по разным районам столицы.

С помощью удобной навигации на портале можно найти интересующий объект по категории, популярности, району, новизне или типу контента (например, по наличию аудио- и видеоматериалов).

Для любителей пеших прогулок составлено более сотни маршрутов. Самый популярный — «Покажи Москву» длиной шесть километров. Во время обзорной экскурсии можно увидеть Сретенский монастырь, дом генерал-губернатора, Саввинское подворье, Никольский греческий монастырь, Московский Художественный театр (МХТ) имени А.П. Чехова, ГУМ, Большой театр и другие исторические достопримечательности.

Кроме того, на сайте есть маршруты, приуроченные к значимым датам или событиям. Например, в честь Всемирного дня велосипеда можно прокатиться по Крымской, Пушкинской, Андреевской набережным, посетить парк искусств «Музеон», Парк Горького, Нескучный сад, парк Победы и Воробьевы горы. В общей сложности длина велопути составит 16 километров.

Для поклонников Александра Островского есть пешая экскурсия, посвященная 200-летию со дня рождения драматурга. Она начинается в Замоскворечье, где он прожил более 17 лет. Во время прогулки можно будет увидеть Дом-музей А.Н. Островского, Первую московскую мужскую гимназию, усадьбу Голицыных в Знаменском переулке и здание Российского государственного академического молодежного театра. На такой маршрут стоит выделить не меньше двух часов.

У проекта «Узнай Москву» есть мобильное приложение. Его недавно обновили: теперь пользователи смогут слушать аудиогид даже при выключенном экране смартфона, а в поиске появились всплывающие подсказки и фильтры.

«Узнай Москву» — совместный проект департаментов информационных технологий, культурного наследия, культуры, образования и науки. С помощью портала и приложения можно изучать столицу и ее историю в удобном формате и открывать новые места. Там представлены подборки авторских и тематических маршрутов. Благодаря интерактивной карте можно найти ближайшие достопримечательности.