Краснодарский край попал в ТОП регионов по количеству оформленных кредитов

НБКИ привело данные анализа за прошлый год, согласно которым, в Москве, Подмосковье, Краснодарском крае, Башкирии, Татарстане и Питере наблюдается максимальное количество оформленных займов потребительского формата. Анализ был проведен не за весь год, а за 11 месяцев. Лидерство столицы Российской Федерации и Московской области по данному показателю логично, так как там наблюдается максимальное количество жителей. В Москве за этот период было оформлено 818,8 тысячи потребкредитов.

Интерес жителей к займам подобного формата увеличивается, так как число подписанных договоров возросло на 27 процентов. Такая же ситуация фиксируется и в Подмосковье. За 11 месяцев 2021 года было выдано 707,6 тыс. займов, рост за год составил 24 процента. Примечательно, что столица и область в прошлом году тоже лидировали по этому показателю. Краснодарский край идет на третьей позиции. В этом регионе было оформлено 581 тыс. потребительских ссуд, рост за год составил 17,1%.

Четвертое место за Башкирией, где было выдано 522 тысячи займов, при этом рост темпов несколько меньше – 15%. Пятое место рейтинга занимает Татарстан, где было оформлено 514 тысяч потребительских кредитов (рост показателя составил 22 процента). Максимальный рост количества выдачи ссуд в Северной столице России Санкт-Петербурге (плюс 28% по сравнению с предыдущим годом). В 2020 году было оформлено 391 тыс. ссуда, а в 2021 – 502 тыс. В Свердловской, Ростовской и Челябинской областях также зафиксированы рекордные показатели, которые равны 498 тыс., 439 тыс. и 420 тысяч потребительских ссуд соответственно.

На десятом месте рейтинга оказалась Кемеровская область, где оформлено 341 тыс. займов. При этом рост в данном регионе составил всего 7 процентов. Минимальный рост числа выданных потребительских займов наблюдается в Алтайском крае (3,9%). Регион находится на 16 месте рейтинга со значением 280 тыс. кредитов.

Ситуацию прокомментировал эксперт финансового рынка Г.Еремеев:

«Рынок потребительского кредитования еще не восстановил свои показатели, которые были до пандемии COVID-19. Однако определенно чувствуется тенденция на восстановление спроса на потребительские кредиты. Мы это можем четко видеть на основе анализа статистических данных посещаемости соответствующего раздела на маркетплейсе 1МБанк.ру, доступ к которым у нас имеется. По итогам 2021 года банки выдали кредитов на 15% больше, чем в 2020 г.»

Максимальный ПКР (рейтинг заемщика) в России сейчас равен 850 баллов. В Москве банковские учреждения оформляют кредиты клиентам с рейтингом 653, в Питере договоры подписывают с заемщиками с ПКР 652 балла. Максимально лояльны кредиторы в Иркутской области, где средний ПКР для одобренных займов равен 606 баллов.