Крейчикова завоевывает второй титул Большого шлема на Уимблдоне

28-летняя чешская теннисистка Барбора Крейчикова, посеянная на Уимблдоне под 32-м номером, одержала победу в финале турнира над итальянкой Ясмин Паолини (7) со счётом 6:2, 2:6, 6:4. Это второй титул Большого шлема в карьере Крейчиковой после победы на Ролан Гаррос в 2021 году.

В финале женского одиночного разряда Уимблдона встретились чемпионка Ролан Гаррос 2021 года Барбора Крейчикова и финалистка Ролан Гаррос 2024 года Ясмин Паолини. В полуфинале Крейчикова обыграла победительницу Уимблдона 2022 года Елену Рыбакину (4) — 3:6, 6:3, 6:4, а Паолини одержала волевую победу над 37-й ракеткой мира из Хорватии Донной Векич — 2:6, 6:4, 7:6 (10:8).

Перед финалом Крейчикова призналась, что не ожидала пройти так далеко на турнире. «Перед Уимблдоном у меня был сложный период, но я сказала себе, что постараюсь получать больше удовольствия от игры. Я уже добилась хороших результатов, теперь хочу просто наслаждаться теннисом, а не напрягаться из-за выступлений», — отметила чешская теннисистка. Паолини также призналась, что до сих пор не верит, что второй раз подряд играет в финале Большого шлема. «Трудно поверить, что я второй раз подряд в финале Большого шлема. Я удивлена тем, как справляюсь с этим. Возможно, в финале буду нервничать, но сейчас чувствую себя расслабленно», — сказала итальянка. Другие новости спорта и обзор официального сайта бк Ubet вы найдете на сайте Бетонмобайл.

Семикратный чемпион турниров Большого шлема Матс Виландер предсказал интересный финал. «Крейчикова хорошо играет против агрессивных теннисисток вроде Остапенко или Рыбакиной. Она умеет подрезать мяч и надёжно действовать в защите. С Паолини будет другой матч, потому что у неё лучше руки, чем у казахстанки и латвийки.

Ранее Крейчикова и Паолини встречались только один раз — в квалификации Australian Open в 2018 году победила чешка со счётом 6:2, 6:1. Но это вряд ли давало ей преимущество в финале Уимблдона, ведь с тех пор прошло более 6 лет.

Паолини нервничала в начале матча и неудачно начала финал, выиграв лишь одно очко в первых двух геймах. Крейчикова повела 2:0, но итальянка сумела взять следующий гейм, отыграв два брейк-пойнта. Однако Ясмин допускала много ошибок, в отличие от Барборы, которая выиграла следующие три гейма, один из них на приёме. При счёте 5:1 Крейчикова позволила сопернице взять один гейм, а затем уверенно подала на сет — 6:2 за 36 минут.

Стоит отметить, что у Паолини в целом неплохо шла первая подача (74%), но в розыгрышах она выглядела слабее — выиграла 12 из 23 розыгрышей на первой подаче (52%) и всего 3 из 8 на второй (38%). Крейчикова превосходила соперницу в этих компонентах — процент попадания первой подачи составил 90%, и из 19 таких розыгрышей она выиграла 16 (84%).

Во второй партии Паолини перехватила инициативу, когда у Крейчиковой увеличилось количество невынужденных ошибок. Итальянка, которую поддерживала большая часть публики, стала больше атаковать и рисковать — и это принесло свои плоды. Во втором гейме Ясмин впервые в матче сделала брейк, а в третьем уверенно подтвердила преимущество — 3:0 с брейком. Даже неудачный розыгрыш, когда Паолини не забила лёгкий мяч в пустой корт, не сбил её настрой — она села на корт и рассмеялась. Следующие три гейма остались за подающей. Крейчикова больше не имела шансов на брейк, а в восьмом гейме Паолини уверенно подала на сет, воспользовавшись очередной серией ошибок чешки — 6:2 за 37 минут. В этой партии Барбора сделала 14 невынужденных ошибок при всего 4 виннерсах.

В решающем сете теннисистки до счёта 3:3 уверенно держали свою подачу. Ход игры изменил седьмой гейм, который Крейчикова взяла со второго брейк-пойнта. Паолини допустила здесь двойную ошибку, первую в матче. При счёте 5:4 Барбора подавала на титул. Она сделала двойную на 30:0, но затем отыграла два брейк-пойнта и лишь с третьего матчбола, сорвав удары на первых двух, дожала соперницу — 6:2, 2:6, 6:4 за 1 час 58 минут.