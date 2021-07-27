КРЭТ и Новикомбанк обеспечат развитие «зеленых» проектов высокотехнологичных предприятий

Концерн Радиоэлектронные технологии Госкорпорации Ростех и Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех заключили на МАКС-2021 соглашениео финансировании «зеленых» проектов. На поддержку экологичных технологий суммарно будет направлено 3 млрд. рублей.

Сотрудничество ориентировано на поддержку разработок, позитивно влияющих на окружающую среду, способствует масштабированию существующих производств, расширению производственной линейки.

«Концерн уделяет существенное внимание развитию «зеленых» проектов, разработке и выпуску продукции, ориентированной на улучшение экологической обстановки. Один из ярких примеров здесь – производство электрозарядных станций. Концерн является единственным в России серийным производителем ЭЗС. Сегодня мы принимаем активное участие в развитии электротраснпорта ряда регионов, обеспечиваем создание электрозарядной инфраструктуры, что, безусловно, напрямую влияет на улучшение экологической обстановки», – отметил генеральный директор АО «КРЭТ» Николай Колесов.

Новикомбанк обеспечит комплексное обслуживание предприятий концерна «КРЭТ» по всему спектру банковских услуг, среди которых кредитование, гарантийная поддержка, размещение средств, зарплатное обслуживание, расчетно-кассовое обслуживание.

«Современная промышленность развивается с учетом принципов экологической ответственности. При поддержке Новикомбанка предприятия запускают новые чистые производства, которые не наносят вред окружающей среде. Банк также активно финансирует предприятия Ростеха, которые работают в рамках нацпроекта «Экология», участвует в создании новой инфраструктуры по обращению с отходами. Результатом активных действий в данном направлении стало вхождение банка в топ-100 российских компаний рейтинга ESG», – прокомментировала Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева.

Международный авиационно-космический салон (МАКС) проводится в России с 1993 года. Авиасалон проходит под патронажем Президента РФ с его личным участием, а также с участием лидеров стран-партнеров России. Организаторами авиасалона выступают Госкорпорация Ростех и Министерство промышленности и торговли РФ. Устроитель МАКС-2021 – компания «Авиасалон».

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» — входит в 20 крупнейших банков России. Согласно рейтингу международного финансового издания «The Banker» (Великобритания) Новикомбанк занимает первое место по операционной эффективности среди российских банков. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Агентство АКРА присвоило Новикомбанку рейтинг на уровне А (RU) — высокий уровень кредитоспособности и надежности. «Эксперт РА» присвоило Банку рейтинг кредитоспособности «ruА-» с позитивным прогнозом. Рейтинг международного агентства Moody’s – «Ва3», прогноз стабильный. Является членом Союза машиностроителей России. Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева – Член Бюро ЦС ООО «СоюзМаш России», куратор Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России. Новикомбанк — генеральный финансовый партнер XV Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 и Международного военно-технического форума «Армия-2021».

Концерн Радиоэлектронные технологии (КРЭТ) – крупнейший российский холдинг в радиоэлектронной отрасли. Образован в 2009 году. Входит в состав Госкорпорации Ростех. Основные направления деятельности: разработка и производство систем и комплексов бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) для гражданской и военной авиации, радиолокационных станций (РЛС) воздушного базирования, средств государственного опознавания (ГО), комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), измерительной аппаратуры различного назначения (ИА). Кроме того, предприятия Концерна выпускают современную бытовую и медицинскую технику, оборудование и системы управления для ТЭК, транспорта и машиностроения. В Концерн входят более 65 научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и серийных заводов, расположенных на территории 29 субъектов РФ. Количество сотрудников – около 43 тыс. человек.

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.