КРЭТ подписал соглашение о сотрудничестве с СКФУ

Общество
18 августа 2022

На Международном форуме «Армия-2022» подписано соглашение о сотрудничестве АО «КРЭТ» с Северо-Кавказским федеральным университетом с целью подготовки технических специалистов и взаимодействия в сфере научно-инновационной деятельности.

Ученые Северо-Кавказского федерального университета совместно с ведущими специалистами Концерна и предприятий – потенциальных работодателей, находящихся под управлением АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех, разработают образовательные программы для подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в технических областях, в которых нуждаются региональные промышленные предприятия. Вторым направлением сотрудничества станет совместная работа в области научных исследований.

В рамках сотрудничества предполагается адаптация действующих учебных планов университета под текущие потребности предприятий АО «КРЭТ» с фокусом на технологическое развитие, перспективные разработки в сфере вычислительной и радиотехники, радиоэлектроники и программирования, систем искусственного интеллекта и робототехники. Во время обучения для студентов будет организована практика и стажировки на предприятиях Концерна.

«Подготовка квалифицированных кадров является залогом успешного развития промышленного производства. Отрасль развивается, появляются новые технологии и современное оборудование требует определенных навыков и соответствующей квалификации работников. Мы уделяем большое внимание сотрудничеству с вузами и активизировали работу в данном направлении по всей стране, особенно в условиях политики обеспечения технологического суверенитета, о котором неоднократно говорилось на государственном уровне», – прокомментировал подписание генеральный директор АО «КРЭТ» Александр Пан.

На базе СКФУ планируется запустить программу обучения «Крылья Ростеха», в рамках которой в университете будут созданы студенческие пилотные группы со специальной стипендиальной поддержкой со стороны КРЭТ. Специалисты Концерна и его предприятий примут активное участие в адаптации образовательных программ по направлениям подготовки «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» и «Электроника и наноэлектроника» к требуемому уровню подготовки работников для последующего трудоустройства и быстрой адаптации.

Сотрудничество в сфере научно-инновационной деятельности будет включать в себя проведение совместных исследований в области разработки и производства перспективных образцов высокотехнологической продукции, а также построение перспективной радиоэлектронной аппаратуры.

«Реализация данного соглашения позволит осуществлять подготовку высококвалифицированных кадров с необходимым набором компетенций с учетом современным требований к специалистам. Наш университет располагает необходимой материальной технической базой, а также учеными, которые обладают знаниями в области электротехники и материалов. Существующий научно-технический задел позволит оперативно интегрироваться в процессы по разработке компонентов электроники и аппаратуры», – отметил ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.

В этом году перед Концерном поставлены грандиозные задачи, решение которых основывается на развитии кадрового потенциала страны в технической сфере. АО «КРЭТ» активизировали сотрудничество с высшими учебными заведениями в разных регионах России.

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) — крупнейший российский холдинг в радиоэлектронной отрасли. Образован в 2009 году. Входит в состав Госкорпорации «Ростех». Предприятия Концерна выпускают современную бытовую и медицинскую технику, оборудование и системы управления для ТЭК, транспорта и машиностроения. В Концерн входят порядка 100 научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и серийных заводов, расположенных во всех федеральных округах территории РФ с ядром в ЦФО. Общее количество сотрудников — порядка 43 тыс. человек.

Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) – современный образовательный и научно-исследовательский комплекс, сочетающий в своей работе классические университетские традиции и новейшие технологии в образовании. Вуз обладает уникальной научно-педагогической школой, которая выпускает грамотных, квалифицированных специалистов в различных областях – от авиапромышленности до машиностроения. Руководством взят курс на внедрение инновационных технологий, современных методов образования, использование новейшего оборудования. Является участником программы «Приоритет 2030».

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