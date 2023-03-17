КРЭТ предлагает туроператорам индивидуальный порядок перехода на электронную путевку

По итогам слушаний в Госдуме с участием представителей туристического бизнеса и общественных организаций, парламентарии дали ряд рекомендаций по поводу эксплуатации государственной информационной системы (ГИС) «Электронная путевка». При этом оператор системы – АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех предлагает индивидуальный подход для удобства ключевых игроков отрасли.

Комитет по туризму и развитию туристической инфраструктуры Государственной Думы РФ направил в адрес АО «НТТ» (входит в АО «КРЭТ» Ростеха) рекомендации по дальнейшему внедрению государственной информационной системы (ГИС) «Электронная путевка». Замечания парламентариев касались синхронизации ГИС с информационными системами туроператоров. При этом предлагаются варианты как автоматического перехода на «Электронную путевку», так и интеграция системы в ручном режиме для удобства туроператоров. После обсуждения с представителями туриндустрии, пакет рекомендаций был принят Комитетом и одобрен участниками слушаний.

В ходе диалога, участники обсуждений согласились, что внедрение системы электронных путевок – это важный этап развития российской туристической отрасли, а разумная последовательная цифровизация процессов сделает работу туроператоров более прозрачной и доступной для туристов, в том числе по нетипичным туристическим услугам, например, «авторским турам».

Ряд высказанных опасений туроператоров касался занесения в систему фактической стоимости реализованного турпакета. На это парламентариями было отмечено, что законом №132-ФЗ с 2018 года подобная отчетность предусмотрена и уже успешно подается туроператорами, работающими в сфере выездного туризма. Этим же законом определена обязанность турагента направлять туроператору уведомления о заключении договора продажи турпродукта и ответственность за непредставление таких сведений. Проект готовящегося Постановления Правительства РФ о порядке функционирования электронных путевок определит сроки предоставления турагентом подобной информации.

Система «Электронная путевка» уже имеет статус информационной системы 1 класса с высоким уровнем защищенности и стабильности, получила заключение о готовности к эксплуатации уполномоченных органов, в том числе Минцифры России. Система обладает возможностью круглосуточного внесения данных объемом порядка 100 млн путевок в год.

«Система введена в эксплуатацию, полностью соответствует техническому заданию и отраслевому законодательству. Мы готовы буквально в индивидуальном порядке работать с каждым туроператором для ускорения интеграционных процессов. Специально под этот проект была создана служба клиентской поддержки, которая успешно функционирует. Любые качественные изменения требуют определенных ресурсов, но в конечном итоге цифровизация отрасли пойдет на пользу всем сторонам. Анализ опыта смежных отраслей показывает, что путь перевода туротрасли в «цифру» проходит по довольно мягкому сценарию: регулятор оказывает всестороннюю поддержку, прислушивается к участникам рынка и стремится минимизировать дополнительную финансовую нагрузку на бизнес», — прокомментировал заместитель генерального директора по развитию гражданской продукции АО «КРЭТ» Максим Моторин.

Система «Электронная путевка» заработала с 1 сентября прошлого года. Туроператоры обязаны подключиться к ГИС для регистрации продажи всех пакетных туров. Каждому туру в системе присваивается уникальный идентификационный номер, что впоследствии позволит контролировать туристический продукт для обеспечения безопасности путешественников и, при необходимости, оказывать им экстренную помощь. Основным исполнителем по проекту выступает дочерняя компания АО «КРЭТ» – АО «Национальные туристические технологии» (АО «НТТ»).

Акционерное общество «Национальные туристические технологии» (АО «НТТ») создано в 2017 году в рамках трёхстороннего соглашения между Федеральным агентством по туризму, Государственной корпорацией Ростех и АО «КРЭТ». Миссией компании является защита прав туристов через развитие информационных технологий. АО «НТТ» обладает бессрочной лицензией Центра по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России, а также лицензией ФСТЭК России.

Концерн Радиоэлектронные технологии (АО «КРЭТ») – крупнейший российский холдинг в радиоэлектронной отрасли. Образован в 2009 году. Входит в состав Госкорпорации Ростех. Предприятия Концерна выпускают современную бытовую и медицинскую технику, оборудование и системы управления для ТЭК, транспорта и машиностроения. В Концерн входят порядка 70 научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и серийных заводов, расположенных в 7 федеральных округах РФ с ядром в ЦФО. Общее количество сотрудников – около 40 тысяч человек.

Госкорпорация Ростех – крупнейшая промышленная компания России. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.