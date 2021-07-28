КРЭТ продемонстрировал на МАКС-2021 перспективную систему воздушных сигналов для вертолётов

Концерн Радиоэлектронные технологии Госкорпорации Ростех разработал перспективную систему воздушных сигналов для вертолётов (СВС-Л). Уникальность разработки обеспечивают датчики восприятия воздушного потока, установленные на вращающейся лопасти несущего винта вертолёта. Новый аэрометрический метод обеспечивает высокоточное и всенаправленное измерение скорости вертолёта. Первыми с работой СВС-Л смогли познакомиться участники МАКС-2021. Для наглядной демонстрации преимуществ разработки Ульяновского конструкторского бюро приборостроения (входит в АО «КРЭТ») установлен демонстрационный стенд с макетом вертолёта и имитатором изменяющегося воздушного потока.

Система воздушных сигналов собирает информацию обо всех высотно-скоростных параметрах полёта, передаёт сведения экипажу воздушного судна, а также обеспечивает необходимой информацией комплекс бортового оборудования вертолёта. Традиционные разработки, которые используются для самолётов, не учитывают специфику аэродинамики и динамики полёта вертолёта, – несущая система винтокрылого воздушного судна вызывает значительное возмущение аэродинамического поля скоростей вблизи фюзеляжа, таким образом, датчики измеряют искажённые параметры, что приводит к существенным погрешностям.

«Новая разработка максимально учитывает специфику аэродинамики и динамики полёта вертолёта, в том числе беспилотного и, благодаря этому, обеспечивает самое точное измерение всех высотно-скоростных параметров. По точности СВС-Л превосходят традиционные системы воздушных сигналов более чем в два раза. Например, погрешность измерений приборной скорости вертолёта составляет не более 0,75%, абсолютной барометрической высоты – не более 0,17%, – подчеркнул генеральный директор АО «КРЭТ», куратор Новгородского и Марийского отделений Союзмаш России Николай Колесов. – Наличие достоверной информации об измеряемых параметрах позволяет наиболее полно использовать лётно-технические возможности вертолётов, повысить качество управления и безопасность полёта на всех режимах, включая предельные, обеспечить возможность посадки на ограниченные и подвижные площадки в условиях плохой видимости, предотвратить такие нештатные ситуации как «явление подхвата», попадание в режим «вихревого кольца», выход на границу максимально допустимой приборной скорости и опасное сближение с землёй».

Концерн Радиоэлектронные технологии (КРЭТ) – крупнейший российский холдинг в радиоэлектронной отрасли. Образован в 2009 году. Входит в состав Госкорпорации Ростех. Основные направления деятельности: разработка и производство систем и комплексов бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) для гражданской и военной авиации, радиолокационных станций (РЛС) воздушного базирования, средств государственного опознавания (ГО), комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), измерительной аппаратуры различного назначения (ИА). Кроме того, предприятия Концерна выпускают современную бытовую и медицинскую технику, оборудование и системы управления для ТЭК, транспорта и машиностроения. В Концерн входят более 65 научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и серийных заводов, расположенных на территории 29 субъектов РФ. Количество сотрудников – около 43 тыс. человек.

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. Объединяет 15 холдинговых компаний и более 80 организаций прямого управления, всего – свыше 700 организаций в 60 субъектах РФ со специализацией в сфере продукции военного, гражданского и двойного назначения. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и т. д. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, EBITDA – 305 млрд. рублей. Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики.