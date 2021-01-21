Криминальные врезки в 2020 году нанесли ущерб в размере более 600 миллионов рублей

«Транснефть» продолжает нести ущерб из-за криминальных врезок. К примеру, в прошлом году она потеряла 616 миллионов рублей. Компания обнаружила за минувший год 106 криминальных врезок в магистральные нефтепродуктопроводы и 35 в нефтепроводы. Преступная деятельность врезчиков за последние три года нанесла «Транснефти» суммарный ущерб в размере порядка 1,8 миллиарда рублей. За три года было обнаружено 566 криминальных врезки в магистральные трубопроводы компании.

Как сообщает компания, в минувшем году криминальные врезки стали причиной более 60% случаев, связанных с разливами нефти и нефтепродуктов. «Транснефть» вынуждена тратить средства на восстановление поврежденной преступниками линейной инфраструктуры, чтобы привести ее в нормативное состояние. Также компания в полном объеме проводит дорогостоящие работы по технической и биологической рекультивации почвы, ей приходится дополнительно оплачивать штрафы и вред, который врезчики нанесли окружающей среде.