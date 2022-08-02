Криптовалютная биржа Bybit запускает структурный продукт Shark Fin

Bybit, третья по посещаемости криптовалютная биржа в мире, 28 июля 2022 года открыла новый структурный продукт для всех пользователей.

Bybit Shark Fin — это низкорисковый структурный продукт с гарантией основного капитала, который обеспечивает защиту инвестиций и увеличение прибыли. Пользователи вносят средства в этот продукт и получают доход в зависимости от эффективности выбранной стратегии. Базовая стратегия получения прибыли основана на колл-опционах с верхней границей.

Это значит, что пользователи торговой платформы Bybit, могут вносить стейблкоины (например, USDT или USDC) и получать привлекательную прибыль с низкими рисками.

Окончательная прибыль определяется на основе расчётной цены базового актива на момент экспирации плана по сравнению с предустановленным ценовым диапазоном. На выбор представлено несколько периодов действия плана: от семи до 21 дня.

Если на момент завершения плана окончательная цена находится внутри установленного диапазона, пользователи могут получить максимальную прибыль до 20%. Если цена уходит ниже или выше этого диапазона, они могут получить до 3% или 10% соответственно.

Этот продукт включает в себя бычью и медвежью стратегии, которые позволяют выбирать план в соответствии с прогнозированием роста или падения цены базового актива. Таким образом, в ситуации, когда рыночные цены быстро колеблются в обоих направлениях в пределах установленного диапазона, подписчики имеют более высокие шансы получить хороший доход.

На опасениях потерять средства многие участники бирж просто хранят стейблкоины на своих аккаунтах и ищут низкорисковые инструменты для наращивания капитала. Благодаря высококлассной безопасности, страховому фонду и круглосуточной мультиязычной поддержке клиентов Bybit является популярной биржей для инвесторов, желающих получить доход от стейблкоинов.

«Bybit предлагает широкий выбор продуктов для каждого инвестора. Bybit Shark Fin — это потрясающее дополнение нашей специальной линейки доходных продуктов, — комментирует сооснователь и CEO Bybit Бен Чжоу. — Этот инструмент для трейдинга идеально подходит тем пользователям, которым требуются низкорисковые инвестиции с регулярным интервалом расчёта».

Bybit Shark Fin стал самым новым продуктом на платформе управления активами Bybit Earn, где также представлены бивалютные инвестиции и пул майнинга ликвидности. Для всей линейки торговых инструментов Bybit разработала основанное на риске требование к марже. Это означает, что система Bybit может генерировать доход от успешных позиций для укрепления своего положения на волатильных рынках, а значит, обеспечивать максимальную эффективность капитала.

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Предлагаемые цифровые финансовые активы являются высокорискованными, их приобретение может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми цифровыми финансовыми активами следует ознакомиться с рисками, с которыми связано их приобретение.