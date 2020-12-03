КРЭТ провел модернизацию ставропольского предприятия

На Ставропольском радиозаводе «Сигнал» (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) введена в эксплуатацию новая гальваническая линия. На модернизацию было направлено порядка 30 миллионов рублей. Установка нового современного оборудования обеспечит возможность выпуска новой продукции, гарантирует повышение безопасности труда и экологичности производств.

Новая механизированная гальваническая линия алюминиевых сплавов расширяет технологические возможности предприятия, обеспечивает повышение качества обработки поверхностей. Современное оборудование позволяет выполнять твердое анодирование и твердое эматалирование. Новые виды покрытий отвечают требованиям, предъявляемым ко многим видам специальной техники – обладают улучшенными защитными свойствами и более высокой износостойкостью. Таким образом, предприятие может существенно увеличить номенклатуру выпускаемой продукции.

Специальные средства визуализации и управления, предусмотренные на линии, минимизируют человеческий фактор, обеспечивая точное соблюдение всех параметров технологических процессов: система проводит постоянный мониторинг температуры, контролирует соблюдение временных интервалов, а также значений рабочего тока. Кроме того, высокая степень автоматизации производств позволяет вывести сотрудников завода из потенциально опасных рабочих зон, где идет работа с токсичными химическими веществами.

«Модернизация – одно из важнейших условий развития любого производства. Техническое перевооружение позволяет увеличить эффективность предприятия, запустить выпуск продукции с большей добавленной стоимостью. Повышается скорость и качество выполнения работ, появляется возможность организации более сложных, высокотехнологичных процессов. Не менее важный результат модернизации – повышение экологичности производств. Предприятием выбрано оборудование, на котором установлены самые современные системы очистки вентиляционных выбросов, содержащих аэрозоли кислот, щелочей и соединений шестивалентного хрома», – отметил генеральный директор АО «КРЭТ», куратор Новгородского и Марийского отделения Союза машиностроителей России Николай Колесов.

Концерн Радиоэлектронные технологии (КРЭТ) – крупнейший российский холдинг в радиоэлектронной отрасли. Образован в 2009 году. Входит в состав Госкорпорации Ростех. Основные направления деятельности: разработка и производство систем и комплексов бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) для гражданской и военной авиации, радиолокационных станций (РЛС) воздушного базирования, средств государственного опознавания (ГО), комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), измерительной аппаратуры различного назначения (ИА). Кроме того, предприятия Концерна выпускают современную бытовую и медицинскую технику, оборудование и системы управления для ТЭК, транспорта и машиностроения. В Концерн входят более 65 научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и серийных заводов, расположенных на территории 29 субъектов РФ. Количество сотрудников – около 43 тыс. человек.

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. Объединяет 15 холдинговых компаний и более 80 организаций прямого управления, всего – свыше 700 организаций в 60 субъектах РФ со специализацией в сфере продукции военного, гражданского и двойного назначения. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и т. д. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, EBITDA – 305 млрд. рублей. Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики.