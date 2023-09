Крупнейший международный фестиваль рекламы MAD STARS объявил результаты 2023 года. Среди победителей – работа из России

Юбилейный, 15-й Международный фестиваль MAD STARS, прошел традиционно в курортной столице Республики Корея – городе Пусане. До недавнего времени фестиваль носил название AD STARS, но в прошлом году был переименован в «MAD STARS». «MAD» — это аббревиатура, обозначающая маркетинг, рекламу и цифровой контент (digital), а в переводе с английского – «безумный, сумасшедший». Целью MAD STARS является распространение MAD-решений в прямом и переносном смысле. Как отмечают организаторы, меняют мир идеи, которые на первый взгляд кажутся безумными.

Фестиваль ежегодно объединяет специалистов со всего мира – в этом году было подано 20 282 заявок из 63 стран. Среди участников и победителей есть работы из России.

«Гран-при года» были вручены двум работам:

TBWA\HAKUHODO (Япония), «SHELLMET» для Sanufutsu Village + Koushi Chemical Industry Co., Ltd. в номинации the SDGs (Sustainability Development Goals) Stars

Leo Burnett Group Manila (Филиппины), «Небрендовое меню» для McDonald’s, Brand Experience & Activation Stars

Среди победителей MAD STARS названа работа из России – The ever-changing world от Креативной студии Яндекса «7.47» для Яндекс Поиск. Видеоролик получил серебро в номинации Film Stars. С работой можно ознакомиться по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=xhnl5UY4TfA

Следующий фестиваль состоится традиционно в августе, в 2024 году. А работы на него принимаются уже сейчас, онлайн, на сайте фестиваля.