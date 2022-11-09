Реальные активы и ценности России и Беларуси могут стать основой совместной компании «Народная корпорация»

Денис Смык – предприниматель и общественный деятель на главном деловом событии о новых рынках и технологиях Global Vision Summit в Москве предложил уникальную стратегию новых недевальвируемых денег следующего поколения, в основе которых находятся реальные активы и ценности.

.В рамках Союзного государства России и Беларуси в юрисдикции нового мира в Крыму Денис Смык предлагает создать совместную компанию «Народная корпорация» в виде акционерного общества, в уставный фонд которой РФ и Республика Беларусь вносят часть государственной собственности. Уставный фонд номинируется первоначально и условно в долларах США, и при учреждении одна акция фонда приравнивается к одному доллару США.

Это решение имеет принципиальное значение из соображений оперативно перехватить у доллара статус валюты – генеральной меры стоимости и средства платежа в мировом обороте. То есть, например, при внесении каждой из сторон активов (государственные фабрики, заводы, корабли, самолеты, месторождения, банки, страховые компании и т. д.) по $50 млрд в уставный фонд «Народной корпорации» величина стартового капитала выходит $100 млрд, который делится, в свою очередь, на 100 млрд акций. На втором этапе создается исполнительный орган «Народной Корпорации» как отдельное юридическое лицо – внешняя независимая управляющая компания с участием частного капитала.

Такое решение позволит избежать злоупотреблений при управлении проектом и создать прозрачный механизм мотивации руководства «Народной Корпорации». Далее в концепции нового проекта предполагается экстенсивное наращивание капитализации «Народной корпорации» через перманентные дополнительные эмиссии неголосующих акций с одновременным регулированием их стоимости с жесткой привязкой к доллару в среднесрочной перспективе для создания признаков новой меры стоимости и средства платежа.

Такое закрепление необходимо до момента, пока новая расчетная единица и мера стоимости наберет достаточную критическую массу и будет способна стать основным эталоном в данной категории. Примером подобного решения является стабильный криптотокен «usdt», который жестко привязан один к одному к доллару США и по этой причине получил столь высокую популярность. Со временем акции «Народной корпорации» станут дорожать относительно всех фиатно-фидуциарных валют, в том числе и доллара, но в обществе к тому моменту укрепится ассоциативная связь к новой расчетной единице. Реальные активы начнут генерировать новые реальные ценности, что и будет отдельной подъемной силой акций-денег «Народной корпорации». Курс акций-денег будет регулироваться управляющей компанией через технологию, схожую с валютными интервенциями ЦБ.

На первом этапе стоимость акции будет искусственно сдерживаться и полностью нивелировать волатильность относительно доллара, как, например, это делает ЦБ Китая. Апогеем разгонного этапа проекта станет момент запуска мгновенной системы переводов акций «Народной корпорации» с одного депозитарного счета на другой. На самом деле, депозитарный счет имеет ровно те же элементы, как и расчетный, включая двухуровневую систему учета с параллельным отражением в Центральном депозитарии.

Это решение позволяет создать дополнительную ликвидность, необходимую для экономик

России и Беларуси, и при этом не нарушает работу Центральных банков, вынужденных все

еще действовать в рамках Базельских соглашений. Также оно не повлияет на инфляционные процессы. Развитие альтернативной ликвидности на основе долевых ценных бумаг — это новшество, не используемое ранее в мировой практике.

Нерезиденты могут выходить на Московскую валютно-фондовую биржу, покупать рубль за свежеэмитированные в любых количествах евро и доллары и далее рассчитываться за реальный продукт. В случае перехода на новую финансово-расчетную парадигму и дефицита торгового баланса нерезидент будет вынужден первоначально продать за новую валюту (акции-деньги «Народной корпорации») свои реальные активы и только после этого купить ценный продукт, в который вложены реальные трудочасы.

Генеральное развитие проекта

Вторым, но не менее важным этапом развития проекта, по мнению Дениса Смыка, станет запуск миротворческой миссии проекта и создание международной системы расчетов. После того как акция «Народной корпорации» станет выполнять функцию средства платежа и будет жестко привязана к доллару, очевидно, что она станет привлекательна в силу прямой обеспеченности реальными, высоко диверсифицированными по отраслям и географии, активами, лежащими в ее основе. Также привлекательным будет и периодическое приумножение новой денежной единицы за счет периодического начисления дивидендов от деятельности «Корпорации» в виде самих же акций на депозитный счет держателя.

Таким образом, «Народная корпорация» может стать крупным держателем территорий и природных ресурсов в разных странах, а внешняя управляющая компания выполнять роль наднационального органа управления. Естественно, дальнейшее развитие проекта может идти с подключением дружественных стран из ЕАЭС, ШОС, БРИКС, но при этом не исключая и вступление стран, находящихся сегодня в оппозиции к вышеназванным группам. Рано или поздно войны заканчиваются соглашениями о мире. Проект создания «Народной мультинациональной корпорации» с развитием альтернативной международной ликвидности нового поколения может стать тем решением для заключения большого мира.