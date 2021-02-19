Ксения Франк назвала бизнес-образование и карьеру женщин в россии одним из приоритетов развития

Венчурный инвестор Ксения Франк рассказала в интервью ForbesWoman, почему считает одним из важных направлений инвестиций- проекты, которые основали женщины. «Я много езжу по регионам и вижу, что одно из самых проблемных мест для российских женщин — это образование», — отметила Ксения. Ксения отметила, что только незначительная часть венчурного финансирования идет компаниям, которые основали женщины. Вкладывая огромную часть ресурсов в развитие бизнеса, российские женщины не оставляют на свое саморазвитие ни времени, ни ресурсов. О том, что говорить об этой проблеме вслух необходимо, её убедили коллеги в бизнес-школе «Сколково». Ксения отметила, что грант на обучение по программе МВА в «Сколково» учрежден для молодых женщин до 35 лет из регионов.