KSTAR строит свой первый завод во Вьетнаме в рамках зарубежной экспансии

Компания KSTAR, мировой эксперт в области преобразования энергии, сегодня объявила об официальном завершении строительства каркаса здания своего первого завода во Вьетнаме в рамках проекта KSTAR Vietnam Project Phase I.

Новая производственная база компании KSTAR, занимающая площадь в 47 715 квадратных метров, расположена в городе Хайфон — крупнейшем портовом городе на севере Вьетнама. Она построена для удовлетворения растущего экспортного спроса и поддержания мощного роста компании KSTAR на мировом рынке.

Этот объект имеет двухэтапный план строительства с общим объемом инвестиций, превышающим 22 млн долларов США. Первый этап проекта будет завершен в июне. К концу этого года можно будет установить новое оборудование и начать производство. Строительство второго этапа согласно плану начнется в 2024 году.

«Предполагается, что на первом этапе завод будет выпускать 10 000 ИБП, 1000 модульных центров обработки данных и 1 ГВт солнечных инверторов в год. Для нас это будет первым случаем использования заводов во Вьетнаме для повышения качества предоставляемых услуг и удовлетворения потребностей клиентов в более разнообразной производственной базе», — заявил г-н Ван (Wang), руководитель проекта KSTAR.

В ходе реализации проекта будет создано 200 рабочих мест, что принесет важные социально-экономические выгоды во время эпидемии. Также предполагается, что новое предприятие будет следовать политике компании в области защиты окружающей среды.

«Мы уже занимаем лидирующие позиции в области экологически безопасного производства. KSTAR — одна из 13 китайских производственных компаний, упомянутых в докладе Corporate Net Zero Pathway, опубликованном в рамках инициативы Глобальный договор ООН. Это первый в мире доклад, выпущенный учреждениями ООН с целью направлять и поощрять усилия корпораций по достижению углеродной нейтральности», — добавил г-н Ван.

Компания KSTAR широко известна как ведущий в мире производитель источников бесперебойного питания, или ИБП. Согласно опубликованному ранее заявлению компании, в 2021 году KSTAR заняла пятое место на мировом рынке ИБП, поднявшись на одну строку вверх по сравнению с 2019 годом. Новое предприятие не только повысит производственную мощность, но также поддержит глобальную экспансию компании KSTAR.

Компания Shenzhen KSTAR Science And Technology Co Ltd, основанная в 1993 году, является одним из мировых лидеров в области НИОКР и производства ИБП, фотоэлектрических инверторов и систем ESS. Штат сотрудников компании KSTAR насчитывает около 3000 человек, работающих более чем в 150 странах. У компании имеется шесть производственных и сборочных предприятий; штаб-квартира находится в Китае.