Соглашение IHG Hotels & Resorts и NOVUM Hospitality удваивает присутствие IHG в Германии

IHG Hotels & Resorts (IHG) и NOVUM Hospitality объявили о долгосрочном соглашении, которое удвоит присутствие IHG в Германии до более чем 200 отелей в почти 100 городах благодаря сотрудничеству брендов Holiday Inn – the niu и европейским дебютам брендов IHG Garner и Candlewood Suites.

David Etmenan CEO & Owner of Novum Hospitality and Elie Maalouf Chief Executive Officer of IHG Hotels and Resorts

Соглашение с NOVUM Hospitality, одним из крупнейших частных гостиничных операторов Германии, принадлежащим Дэвиду Этменану (David Etmenan), сделает IHG одним из ведущих игроков в категориях отелей среднего и верхнего среднего уровней.

Ожидается, что за период с 2024 года по 2028 год до 108 действующих (15 334 номера) и 11 строящихся (2369 номеров) отелей NOVUM Hospitality присоединятся к системе IHG. Перевод отелей в систему IHG будет производиться поэтапно начиная с 2024 года, при этом для большей части из них это произойдет в ближайшие 24 месяца. В результате в ближайшие годы увеличение глобальной системы IHG составит до 1,9 %.

В общей сложности 52 действующих и будущих отеля присоединятся к системе IHG благодаря уникальному сотрудничеству бренда Holiday Inn со стильным флагманским брендом отелей NOVUM Hospitality верхнего среднего уровня the niu. Это позволит объединить присутствие бренда the niu в стране с репутацией надежности и мировой известностью бренда Holiday Inn и занять лидирующее положение на ключевом целевом рынке. Другие бренды NOVUM Hospitality: Yggotel, Select и Novum, объединяющие 56 действующих и будущих отелей, станут новым брендом отелей IHG среднего уровня Garner, а бренд acora Living the City с 11 действующими и будущими отелями станет брендом отелей IHG среднего уровня для более длительного проживания Candlewood Suites.

В соответствии с соглашением компания IHG будет получать франчайзинговые отчисления по мере поэтапного перехода действующих и открытия строящихся отелей. Кроме того, фонд системы IHG получит стандартные сметы, в которые будет включено участие в программе IHG One Rewards, а также услуги маркетинга и бронирования. IHG будет проводить основное капитальное финансирование в соответствии с планом поэтапной смены брендов и сроков открытия отелей из этого основного портфеля.

Частью договора является эксклюзивное соглашение о присоединении будущих отелей NOVUM Hospitality к ведущим брендам и корпоративной системе IHG с целью со временем совместного строительства дополнительных отелей. Срок действия соглашения 30 лет с возможностью дальнейшего продления.

В общей сложности 111 объектов NOVUM Hospitality находятся в Германии, а остальные восемь — в Австрии, Нидерландах и Соединенном Королевстве. Германия является одним из крупнейших гостиничных рынков Европы с высокими внутренним потреблением и пассажиропотоками в страну и из страны. В 2022 году в Германии было более 450 млн ночей проживания, что является вторым по величине показателем в Европе, и страна привлекла наибольшее количество в мире посетителей из-за рубежа — около 100 миллионов.

Рост IHG в Германии будет поддерживаться непрерывными инвестициями в создание локализованных коммерческих платформ, таких как недавно представленные партнерства программ лояльности и улучшенные системы бронирования. IHG рассчитывает, что увеличение масштабов системы принесет значительную выгоду NOVUM Hospitality и другим владельцам IHG, включая более высокую узнаваемость брендов, прямые бронирования и участие в программах лояльности, чтобы охватить как внутренний спрос, так и направленные из Германии пассажиропотоки. Это также будет способствовать развитию брендов IHG в большем числе мест.

Компания NOVUM Hospitality будет использовать бренды и системы IHG для всего своего портфеля гостиниц, что сделает ее одним из крупнейших пользователей франшизы IHG в мире, с доступом к мощным коммерческим механизмам и технологическим платформам IHG для повышения показателей отелей, эффективности их работы и качества обслуживания клиентов.

Эли Маалуф (Elie Maalouf), генеральный директор IHG Hotels & Resorts, сказал: «Мы рады сотрудничеству с такой уважаемой группой, как NOVUM Hospitality, и возможности удвоить присутствие IHG в Германии, являющейся одним из крупнейших рынков гостиничного бизнеса Европы и приоритетным направлением развития нашего бизнеса. Это соглашение демонстрирует привлекательность нашего мощного предприятия для владельцев и успех IHG в привлечении отличными возможностями смены брендов для увеличения размера нашей системы. Это также создает сильную внутреннюю платформу внутри Германии для повышения спроса и узнаваемости бренда, а также для увеличения доли от многомиллионного годового пассажиропотока из страны по всей Европе и за ее пределы.

Мы рады представить на рынке современный, смелый и динамичный подход в рамках сотрудничества брендов Holiday Inn – the niu, объединяющего наш всемирно известный бренд Holiday Inn с высококачественным местным брендом, объединяющим отличные, в основном недавно построенные объекты. В равной мере появление бренда Garner в Европе, с выхода на такой важный рынок, как Германия, является прекрасным моментом, как и первый выход бренда Candlewood Suites за пределы Северной и Южной Америки. Компании IHG и NOVUM Hospitality разделяют глубокую приверженность истинному гостеприимству, качеству и росту, и мы с нетерпением ждем совместного расширения в предстоящие годы».

Дэвид Этменан (David Etmenan), генеральный директор и владелец NOVUM Hospitality, прокомментировал: «Партнерство с IHG, одной из ведущих гостиничных компаний мира, обеспечит нашему семейному бизнесу «огневую мощь», необходимую для укрепления нашего присутствия на рынке по всей Европе. Это сотрудничество позволит нам сосредоточиться на предоставлении исключительных гостиничных услуг, используя при этом всемирно известную узнаваемость бренда IHG. Создавая совместный бренд the niu и Holiday Inn, мы видим, как прекрасно эти два бренда дополняют друг друга, повышая нашу привлекательность для гостей в глобальном масштабе. Доступ к современной глобальной дистрибьюторской сети IHG обеспечит нам дополнительные возможности продаж и получения прибыли и принесет устойчивый коммерческий успех при сохранении полной гибкости и независимости NOVUM Hospitality, поскольку компания останется полностью нашей собственностью.

Помимо стратегических преимуществ, совпадение наших ценностей и принципов на протяжении всего переговорного процесса с IHG подчеркивает совместимость нашего альянса. Мы глубоко ценим уважение и внимание к нашему бренду the niu, и с нетерпением ждем многообещающего будущего наших совместных начинаний».