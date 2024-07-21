CGTN AMERICA И CCTV UN: Глобальные возможности от углубления реформ в Китае в новую эпоху

Китай отметил завершение одного из важнейших политических событий страны — Третьего пленарного заседания — обязательством углублять реформы и развивать модернизацию Китая.

На мероприятии в этом году было принято еще несколько важных деклараций — модернизировать систему управления Китая, обеспечить качественный скачок производительности, опираясь на достижения последней научно-технической революции, и заложить основу для современного общества к середине столетия.

В коммюнике, опубликованном в конце четырехдневного заседания, также содержался призыв к развитию сельских и городских районов и к справедливому распределению доходов.

Как эта политика повлияет на граждан Китая? И каковы глобальные последствия?

Чтобы ответить на эти и другие вопросы, агентство China Media Group организует 22 июля в Нью-Йорке мероприятие, посвященное возможностям, которые открывает углубление реформ в Китае. Аналитики и эксперты из аналитических центров, ведущие компании и известные ученые исследуют Третье пленарное заседание и его ключевые выводы и обсудят, как модернизация Китая и дальнейшие реформы открывают новые возможности для мира.

Группа экспертов с участием Энтони Чана (Anthony Chan), бывшего главного экономиста финансовой компании JPMorgan Chase; Энтони Моретти (Anthony Moretti), профессора Университета им. Роберта Морриса и Уильяма Джонса (William Jones), бывшего главы вашингтонского бюро Executive Intelligence Review, расскажет об основных темах Третьего пленарного заседания и его влиянии на Китай и мир.