Bybit Web3 и Ignition объединили усилия для преодоления разрыва между биткоином и Ethereum

Bybit, вторая по величине в мире платформа web3 по объему торгов, разрушает барьеры между экосистемами биткоина и виртуальной машины Ethereum (EVM) благодаря партнерству с Ignition. Криптовалюта Ignition, поддерживаемая платформами Mantle и Antalpha Prime, прокладывает путь в будущее, основой которого станет беспроблемное взаимодействие и функциональная совместимость. Это выводит функциональность биткоина за рамки его традиционной роли в качестве средства накопления и превращает его в надежный актив для межсетевой интеграции и разнообразных возможностей получения дохода.

Кошелек Web3 от Bybit будет поддерживать FBTC — запущенный Ignition многоцелевой биткоин-актив, привязанный к BTC в соотношении 1:1. Это стратегическое сотрудничество позволит пользователям раскрыть весь потенциал биткоина в процветающей экосистеме EVM, отражая философию открытости, простоты и равенства Bybit Web3.

«Нас воодушевляет сотрудничество с Ignition, отвечающее концепции Bybit по предоставлению пользователям инновационных и бесшовных решений в области систем DeFi. Интегрируя Ignition и FBTC, мы не только повышаем ликвидность и совместимость, но и прокладываем путь к более инклюзивной и динамичной криптовалютной экосистеме», — заявил MK Chin, Bybit Web3 Evangelist.

FBTC, запущенный Ignition, — это многоцелевой биткоин-актив, привязанный к BTC в соотношении 1:1 и призванный повысить доступность и практичность биткоина. Как безопасный, децентрализованный и составной биткоин-актив с высокой ликвидностью, $FBTC пригоден для широкого применения и легкой интеграции в различные стратегии повышения доходности, включая создание пулов ликвидности, использование как средства обеспечения и стейкинг.

В рамках экосистемы Ignition факторами роста $FBTC станут комплексная дорожная карта и мощная поддержка разработчиков, что гарантирует проекту долгосрочный успех и устойчивое развитие.