zuMedia Inc. объявила о запуске новой рекламной платформы  

Компания zuMedia Inc. объявила о запуске платформы Backskin.com, позволяющий любой платформе социальных сетей предлагать монетизацию пространства профиля участников. Любой может быть рекламодателем, и каждый может получать доход, предлагая рекламодателям демонстрировать свой слоган, рекламу или трансляцию.

Свежий инструмент онлайн-рекламы предлагает новую бизнес-модель, которая расширяет спектр потенциальных рекламных возможностей и создает потоки дохода при небольших затратах. Он также создан для расширения возможностей пользователей социальных сетей в глобальном масштабе, прокладывая путь к справедливому и равноправному распределению доходов от рекламы, предоставляя обычным людям больший контроль над своими профилями несколькими способами: можно выбирать, размещать ли рекламу и какую рекламу размещать в своих профилях; создавать новые источники дохода не только для создателей контента в социальных сетях, но и для всех нас; и в одиночку демократизировать рекламную, вещательную и онлайн-индустрию.

Каждый может извлечь выгоду из рекламы Backskin. Платформы выигрывают от получения дополнительного дохода от рекламы. Участники платформы получают выгоду, имея возможность монетизировать медиапространство Backskin в значительную прибыль. Рекламодателям выгодно иметь возможность более эффективно расходовать рекламные средства и более эффективно таргетировать рекламу на восприимчивую аудиторию, обеспечивая лучшее распределение бюджета и рентабельность инвестиций.

Благодаря тому, что рекламодатели теперь могут исследовать, таргетировать и создавать свою собственную аудиторию, Backskin.com разработал маршрут, чтобы действительно попасть в цель, когда дело доходит до персонализации рекламы и того, как аудитория и рынки получают и потребляют ее. Это инновационное средство доставки и процесс позволяют глубже охватить аудиторию и обратить внимание на сообщения в рекламе с целевым привлечением и желанием участия аудитории вместо принуждения.

Создатели Филлис Ягер (Phyllis Jager) и Барри Терах (Barry Terach), крупный инвестор Марк Кьюбан (Mark Cuban) и ведущая команда разработчиков Backskin Сальваторе Саккоччио (Salvatore Saccoccio), Джейсон Берлин (Jason Berlin), Даниэль Терах (Daniel Terach), Марк Вегенер (Mark Wegene), Корин Берлин (Korin Berlin), Никия Морган (Nykiah Morgan), ведущий программист Кишан Качхадия (Kishan Kachhadiya) и главный юрист Марк Розенберг (Mark Rosenberg) уверены, что сила Backskin — это средство для прекращения непомерных затрат на рекламу, ненадлежащего размещения рекламы, распространения дезинформации через распространение рекламы, траты рекламных средств и низкой рентабельности инвестиций, принудительного просмотра нежелательного рекламного контента, эксплуатации пользователей платформы на различных уровнях, а также покупки и продажи платформам и маркетинговым агентствам.