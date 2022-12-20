Кто поддерживает российский спорт?

Не секрет, что спорт — дорогое удовольствие, особенно если речь идет о профессиональном уровне. Немногие могут позволить себе самостоятельно оплачивать тренировки, экипировку, участие в соревнованиях, медицинское обслуживание и т.п. К счастью, это не значит, что путь в большой спорт закрыт тем, у кого нет неплохого состояния на счету, потому что есть такая деятельность, как спонсорство. Спонсор или партнер финансирует спортсмена или клуб либо обеспечивает его бесплатно услугами или товарами в обмен на продвижение и формирование имиджа своего бренда в медийном пространстве. Предлагаем вам небольшой обзор компаний, которые занимаются поддержкой спорта в России.

Первая группа — это банки. Газпромбанк поддерживает такие виды спорта, как футбол, хоккей, гребля, теннис, гандбол, танцевальный спорт, акробатический рок-н-ролл. Компания сотрудничает в числе прочих с футбольным клубом “Зенит”, является генеральным партнером соревнований по триатлону IRONSTAR. ВТБ оказывает поддержку Олимпийскому комитету России, федерациям бокса, спортивной гимнастики, фигурного катания, баскетбола и волейбола. Банк спонсирует московский футбольный клуб «Динамо» и раллийную команду «КамАЗ-Мастер», а также выступает генеральным спонсором российской дрифт-серии RDS.

Далее необходимо отметить такую группу компаний, как букмекерские конторы. Они, на самом деле, играют достаточно важную роль в поддержке различных спортивных организаций и мероприятий в нашей стране. Так, беттинговая компания 1хСтавка сотрудничает с футбольными клубами “Динамо”, “Балтика” и “Акрон”, с хоккейными клубами “Динамо” и “Локомотив”, поддерживает всероссийские соревнования по дрифту RDS и организаторов турниров по единоборствам АСА и AMC Fight Nights.

Отдельная группа — это инфопартнеры. Среди них не только информационные ресурсы, которые специализируются на спортивной тематике, но и просто популярные ТВ и радиостанции и интернет-порталы. Матч ТВ, 5 Колесо, радио Maximum, TimeOut, Спорт РИА Новости, Русское радио и другие компании анонсируют турниры и матчи, проводят прямые эфиры и онлайн-трансляции и всячески рассказывают болельщикам о том, что происходит в жизни их любимых спортивных команд. Кстати, об онлайн-трансляциях: во времена ковида возможность вести трансляции в интернете буквально вытащила спортивные мероприятия из небытия, причем вести их стали не только медиа, но и, например, та же букмекерская контора 1хСтавка.

Ну и, наконец, коротко перечислим несколько представителей четвертой — самой многочисленной — группы партнеров и спонсоров — производителей товаров и услуг и торговые компании. Это ЛУКОЙЛ и Газпромнефть, Яндекс в разных своих ипостасях, Wildberries, авиакомпании “Россия”, «Уральские авиалинии», S7 Airlines, Ростелеком, Мегафон, РЖД, автоконцерны и ресурсодобывающая промышленность.

Итак, мы видим, что несмотря на непростые времена для российского спорта, он точно не останется без поддержки надежных отечественных партнеров, а значит, будут новые матчи и турниры, новые победы и рекорды.