Кто стал «Мисс» и «Миссис Дубай» на международном конкурсе красоты в Эмиратах

По традиции, в конце осени экспертное жюри подвело итоги соревнования красавиц из разных стран на международном и одном их самых престижных конкурсов красоты «Мисс Дубай 2021», состоявшимся в ОАЭ.

Грандиозное шоу в этом году прошло прямо напротив главного символа Дубая – отеля «Парус» (Burj Al Arab) в комплексе «Toda Theatre». Десять финалисток прошли несколько этапов конкурса: визитка, домашнее задание и эрудиция. По словам организаторов мероприятия, представителей агентства «IRBIS MEDIA GROUP», все конкурсантки прошли строгий кастинг и готовились к шоу целый год. По результатам конкурса престижные международные титулы в этом году разделились по двум категориям: мисс и миссис. В состав экспертного жюри в том числе вошли представители российского бомонда: топовый стилист Эльвира Янковская и дизайнер Доменика Лав.

Ведущими проекта в этом году выступили Иван Ирбис и Жанна Тайбулатова, которая удостоилась отдельного титула в рамках конкурса – Мисс Дубай 2021 «Emirates», а церемонию награждения и коронацию провела Анна Мурашова, обладательница титула «Мисс Федерация – 2021».

В этом году престижные короны и титулы распределились следующим образом:

Миссис Дубай – 2021 «Гран-при» – Евгения Иванова

Миссис Дубай – 2021 – Оксана Гордюшкина

Вице-миссис Дубай – 2021– Глория Даудова

2-я Вице-миссис Дубай – 2021 –Агата Гришакина

Мисс Дубай – 2021 «Гран-при» – Лаура Жангазина

Мисс Дубай – 2021 – Акбота Хакимова

Вице-мисс Дубай 2021 – Элизабет Крайнова

2-я Вице-мисс Дубай– 2021 – Венера Биришева

Мисс Дубай – 2021 «Jumeirah» – Анастасия Агатова

Мисс Дубай – 2021 «Marina» – Бони Болмат

Официальные спонсоры проекта: сеть офтальмологических клиник 3Z, центр квантовой психологии System, коллекция платьев из янтаря «Тысяча и одна ночь», коллекция эксклюзивных духов от Майи Брю, телеканал World Fashion Channel и центр идеального омоложения «Против правил».

Фото предоставлены пресс-службой конкурса