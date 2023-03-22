Кто такая Ирина Данкин?

Ирина Данкин — маркетолог, эксперт по запускам и продвижению в социальных сетях, основатель лицензированного института удалённых профессий «МарШаг».

Ирина работает в сфере интернет-маркетинга 8 лет. Постоянно проходит различные обучения — это позволяет мгновенно адаптироваться к актуальным трендам.

С 2017 года активно развивала свой блог, где делилась с аудиторией актуальной информацией о продвижении бизнеса в социальных сетях. В 2019 запустила собственные образовательные проекты по блогингу, работе во фрилансе и SMM.

Создание курсов — ответ на многочисленные запросы аудитории. Делясь в личном блоге кейсами в области маркетинга, Ирина Данкин постоянно получала обширную обратную связь, все чаще звучали просьбы о консультации. Специалист решила обобщить знания, многолетний опыт, и «упаковать» их в удобный формат.

В 2021 году Ирина открыла институт удалённых профессий «МарШаг». Все программы получают одобрение Министерства образования РФ, потому выпускникам вручаются дипломы государственного образца. На данный момент обучение у Ирины Данкин прошли уже более 10 000 человек.

Особенность подхода Ирины — в синергии необходимых бизнесу знаний. К примеру, курсы «PRO Маркетинг» и «Продажи по запусковой системе» дополняют друг друга, закрывая наболевшие пробелы. Первая программа нацелена на повышение узнаваемости бренда, настройку трафика и привлечение новых клиентов, вторая — на выработку грамотного алгоритма работы с полученной аудиторией и ускорение сделок.

«Запуски — стиль моей жизни», — не раз шутила в соцсетях Ирина Данкин.

Поскольку Ирина сама провела более 50 запусков за 3 года, в одноименном курсе — только проверенные опытом стратегии и инструменты.

Ирина Данкин: факты биографии

Специалист родилась и выросла в Нефтекамске. После института Ирина Данкин стала сотрудницей «Газпрома», но вскоре приняла решение отказаться от корпоративной карьеры и начать своё дело.

В 2012 году ушла в декрет, но продолжала профессионально развиваться. Открыла два бизнеса: юридическую контору и производство медицинской одежды. Тогда же начала вести личный блог в соцсетях. Оценив перcпективность канала для продвижения бизнеса, прошла обучение и с головой погрузилась в диджитал-маркетинг.

С 2015 года Ирина Данкин ведет проекты клиентов, помогая масштабировать бизнес. С 2017 — собственный блог. Пять лет занимается образовательной деятельностью. Вместе с мужем воспитывает двоих детей.



Ирина открыта для общения в соцсетях, нередко поднимает здесь злободневные вопросы — как из сферы бизнеса, так и жизненные. Также проводит форумы для предпринимателей и фрилансеров. Некоторые темы выносит в уникальные продукты. К примеру, в феврале 2023 провела трехдневный интенсив, посвященный основным блокам мышления, препятствующим заработку.

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