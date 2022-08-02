Кубань лидирует по уровню газификации домовладений в России

На сегодняшний день, профильные службы Кубани получили от местных жителей свыше 63 тыс. заявок на газификацию жилых объектов. До конца 2022 года в Краснодарском крае магистральные трубы подведут более чем к 18 тыс. домовладений. Об этом во вторник, 2 августа, рассказал губернатор федерального субъекта Вениамин Кондратьев.

«Порядка 5 300 домов мы уже догазифицировали. До конца текущего года необходимо подать газ еще к 18 000 жилых объектов. Это крайне важная программа для всех жителей региона. Поэтому мы должны приложить все возможные усилия, чтобы топливо люди получили в установленный срок», – отметил Вениамин Кондратьев.

Он добавил, сотрудники соответствующих служб приняли в работу около 48,3 тыс. заявок от всего количества поданных обращений. На текущий год по плану выполнено 23% от общего объема мероприятий. При этом Краснодарский край демонстрирует самые высокие показатели среди всех российских субъектов по газификации – более 85% местных домовладений получают сегодня природный газ.

Чтобы жителям было удобнее оформлять заявки на субсидируемую газификацию, на Кубани действует свыше 400 пунктов приема документов. Помимо этого, заявку на подключение к газомагистрали можно направить через портал «Госуслуги», на интернет-ресурсе Единого оператора газификации либо на сайтах местных газораспределительных компаний.

Источник фото: gazprom.ru