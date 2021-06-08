Кубань привлекает туристов познавательными видами отдыха

В Краснодарском крае прошло мероприятие «Винные дороги Боспорского царства», в ходе которого участникам показали самый крупный подвал в стране площадью 3 тыс. кв. м, где вина различных видов и сортов выдерживаются в бочках. Также посетившие данное мероприятие туристы ознакомились с полным циклом изготовления вина и нюансами модернизации производственных процессов.

«Фестиваль “Винные дороги Боспорского царства” прошел плодотворно и интересно, несмотря даже на то, что в связи с погодными условиями пришлось немного сократить программу мероприятия. Глава Краснодарского края призвал включать в туристические достопримечательности винные достояния Кубани. Поэтому считается, что именно этот фестиваль открыл для Темрюкского района курортный сезон. Хотелось бы отметить, что подобные нововведения в значительной мере способствуют росту интереса к винодельням со стороны российских туристов», – рассказал председатель Краснодарского краевого отделения РГО Иван Чайка.

Эксперт также отметил, что в рамках мероприятия любой желающий турист продегустировал в малых объемах вина Юга России. Помимо дегустации вин, в программе предусматриваются экскурсии по винодельческим площадкам, где делегация сможет узнать не только о ходе производства винных изделий, но и их историю происхождения. Туристические операторы Краснодарского края уже сообщили, что довольны показателями нововведений для туристов и делегаций с других городов. В краевой администрации рассказали, что в дальнейшем планируется расширять программу подобных познавательных видов отдыха.

Источник фото: kerch.fm