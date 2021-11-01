Кубань с опережением закрыла основные показатели нацпроекта «Производительность труда»

На четыре месяца раньше срока удалось властям Краснодарского края закрыть основные показатели масштабной национальной программы «Производительность труда». О том, каких промежуточных результатов удалось достигнуть в ходе реализации нацпроекта, рассказал Игорь Галась, первый вице-губернатор края.

«В рамках реализации мероприятий, направленных на повышение производительности труда в текущем году, нам удалось закрыть основные показатели национального проекта “Производительность труда” уже к сентябрю. Так, 40 хозяйствующих субъектов в этом году подключились к национальному проекту, а количество краевых предприятий, работающих по принципам бережливости, возросло до 147 единиц.

Немаловажно, растет не только количество участников программы, но и экономическое благосостояние объектов. Например, заметно удалось улучшить ключевые показатели по выработке, объемам незавершенного производства и времени протекания рабочих процессов. Основным преимуществом для компаний стала возможность использования в рамках национального проекта краевых и федеральных мер государственной поддержки – льготных кредитов, займов Фонда развития промышленности, вычета по налогу на прибыль и имущество организаций», – рассказал Игорь Галась.

Он отметил, особую популярность в менеджменте предприятий получил образовательный проект «Лидеры производительности». Ввиду повышенной заинтересованности к этому продукту, регион в текущем году увеличил квоту с 101 до 177 сотрудников предприятий. Среди всех федеральных субъектов это самый высокий показатель.

Источник фото: kubantv.ru