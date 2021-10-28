Кубань вошла в топ-5 российских регионов по количеству заявок на изобретения

В 2020 году по количеству заявок на защиту объектов интеллектуальной собственности Краснодарский край вошел в пятерку ведущих регионов страны. В Центре общественных связей Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент, прим.) сообщили, по итогам прошлого года Кубань заняла в этой сфере четвертое место.

С 2016 года по количеству заявок первое место в регионе занял Кубанский государственный аграрный университет, специалисты вуза отправили на рассмотрение 916 запросов. 109 заявок поступило от медицинского вуза региона, 573 заявки направил в Федеральную службу по интеллектуальной собственности Кубанский государственный технологический университет. 82 запроса на получение патента прислало военное училище имени С.М. Штеменко, а 85 заявок Роспатент принял от Кубанского государственного университета.

Если говорить про общероссийского лидера в рейтинге изобретателей, среди всех юридических лиц страны с заметным опережением идет корпорация «Росатом». Только за последний год от этого юридического лица Роспатент получил 127 заявок на изобретения.

Как известно, Краснодарский край традиционно славится не только своими виноделами и виноградарями, но и изобретателями. Так, недавно, конструктор из Краснодара Сергей Дашевский создал самый маленький в мире велосипед. Длина микровелосипеда составляет всего 9,5 сантиметров. Позже кубанский Кулибин переключился на водные виды транспорта, сконструировав оригинальный одноместный аквабайк с педальным приводом.

Источник фото: kubantv.ru